Ende September letzten Jahres hat Oracle die neue Version seiner Analyse und Reporting Plattform OBIEE auf den Markt gebracht.

Auf den ersten Blick macht die neue Version einen kompletteren Eindruck als ihr Vorgänger bei seiner Markteinführung. Das liegt auch daran, dass die neue Version nicht so komplex ist und von Oracles neu definierter Produktstrategie profitiert. OBIEE 12c beinhaltet ausschließlich voll entwickelte und ausgereifte Funktionen und nicht Ausblicke auf in Zukunf mögliche Funktionen.Die neue Plattform bringt einige frische Möglichkeiten, auf die im weiteren Verlauf des Artikels eingegangen wird.

OBIEE 12c, 11g – Veränderungen am Frontend und bei den Features

Die meisten Nutzer sind mehr visuell orientiert – OBIEE 12c ist in diesem Bezug sicherlich nutzerfreundlicher und klarer in der Optik als sein Voränger. Das Layout der Startseite hat wesentlich mehr gemein mit anderen Oracle Produkten als bisher.

Die neue BI Plattform erlaubt es, Anwendern eigene Mosh-Ups aus verschiedenen Quellen, sogar externen, zu generieren. OBIEE 12c Anwender können diese Quellen selbstständig hinzufügen, ohne dafür die Unterstützung der IT zu benötigen. Der Anwender muss lediglich eine passende .XLS (Excel) Datei auswählen und es in die Plattform laden – mehr nicht. Niemand muss sich mehr Sorgen um eine Datenkonvertierung in ein passendes .rpd Format machen, welches Metadaten wie Definitionen oder angewandte „Business Rules” enthält.

In Anlehnung an die aktuellsten Trends kann im Grunde alles angeklickt werden. Mit der linken Maustaste kann man ganze Tabellen oder einzelne Zellen auswählen und mittels Sortier- oder Drill Down Funktion einen genaueren Blick auf die Inhalte werfen. Es gibt eine neue Datenansicht, die „Matrix Heatmap”. Sie ist vergleichbar mit einer Pivot-Tabelle, jedoch etwas minimalistischer, was sie in der Praxis etwas lesbarer und verständlicher erscheinen lässt. Die Daten werden in Tabellen mit einfarbiger Tonation dargestellt. Ein weiterer Unterschied in der Darstellung ist, dass auf den ersten Blick keine Zahlenwerte in den einzelnen Zellen dargestellt werden. Diese werden erst sichtbar, sobald der Anwender mit dem Mauszeiger darüberfährt.

Mehr: http://www.codec.de/unternehmen/akt....ch-zur-version-obiee-11g/