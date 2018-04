Orang-Utan-Bestand auf Borneo halbiert - Palmöl-Plantagen vernichten Lebensraum

(pur). Palmöl, Rapsöl, Weizen oder Zuckerrübe stecken in jedem Liter Diesel und Benzin, weil die EU die Beimischung vorschreibt - dies verursacht große Umweltschäden.

Die tropischen Wälder der Erde müssen für die Monokulturen für Ethanol und Biodiesel weichen. Gewaltige Mengen Kohlenstoff entweichen dadurch in die Atmosphäre.

Zu diesen Ergebnissen kommen auch die von der EU in Auftrag gegebenen Studien, die die EU-Kommission lange zurückhielt. Biodiesel aus Palmöl verursacht dreimal so viele klimaschädliche Emissionen wie Diesel aus Erdöl. Auch Biodiesel aus Raps und Soja hat eine negative Klimabilanz. Die Anbauflächen für EU-Biosprit entsprechen mit 8,8 Millionen Hektar der Größe Österreichs. Zwei Drittel davon liegen außerhalb der EU. In Südostasien dehnen sich die Palmölplantagen für EU-Biodiesel auf 2,1 Millionen Hektar aus, so die EU-Studie.

Tiger und Nashörner verlieren dort ihren Lebensraum. Elefanten, die auf den Plantagen Futter suchen, verenden an ausgelegten Giften. Auf Borneo werden Orang-Utans geradezu ausgerottet. In den vergangenen 16 Jahren ist ihre Zahl um 100.000 eingebrochen. Wissenschaftler haben seit 1999 die Nester gezählt, die sich die Menschenaffen abends bauen. Zugleich haben sie Karten über die Waldvernichtung ausgewertet. Das Ergebnis der Studie im Fachblatt Current Biology: Die Zahl der Tiere hat sich mehr als halbiert. Geht der Trend weiter, wird die Population bis zum Jahr 2050 um weitere 45.300 Tiere zurückgehen. Auf Borneo leben demnach 64 Gruppen von Orang-Utans. Allerdings umfassen lediglich 38 Gruppen mehr als 100 Tiere, was als Untergrenze für eine stabile Population gilt.

Schuld an der Misere ist die Regenwaldvernichtung für Palmöl-Plantagen. Innerhalb von einem Jahrzehnt wurden auf Borneo und Sumatra, der zweiten Heimatinsel der Tiere, 7 Millionen Hektar Dschungel gerodet. Das entspricht der Größe Bayerns. 22 Milliarden Liter Biosprit verbrannten die Fahrzeugmotoren 2016 in den 28 Mitgliedsländern, und nach den Plänen der EU-Kommission sollen auch weiterhin Ethanol und Biodiesel in Autotanks enden. Fast die Hälfte des in die EU importierten Palmöls - 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr - geht in die Biodiesel-Produktion.

Das Europaparlament hat 2017 bereits mit überwältigender Mehrheit beschlossen, den Import von Palmöl und die Produktion von Biosprit aus Pflanzenölen aus Regenwaldrodung zu beenden. Die EU-Kommission wurde aufgefordert, den Einsatz von Palmöl für Biosprit bis spätestens 2020 gesetzlich zu verbieten.

