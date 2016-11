Orangina Schweppes entscheidet sich für Magic xpi als zentrale Integrationslösung für europäische Geschäftsbereiche

Enterprise Application Integration (EAI) Lösung wird mit der Integrationsplattform von Magic Software abgebildet

München, 28. November 2016 - Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ und TASE: MGIC), globaler Anbieter von Software-Plattformen für Enterprise Mobility, Cloud-Lösungen und Business Integration, gibt heute bekannt, dass Suntory Beverage & Food Europe (Suntory Group), ein führender Anbieter alkoholfreier Getränke in Europa, die Integrationsplattform Magic xpi als zentrale Enterprise Application Integration (EAI) für die Geschäftsbereiche in Frankreich, Spanien, Belgien, Polen und Großbritannien einsetzt.

Auf der Suche nach einer neuen EAI-Lösung als Ersatz für die bestehende ETL-Lösung implementierte Orangina Suntory Frankreich in einem ersten Projekt die Integrationsplattform Magic xpi, um bestehende CRM- und ERP-Anwendungen im französischen Konzern miteinander zu verbinden. Dank der vorgefertigten und zertifizierten Magic xpi Konnektoren für Salesforce- und SAP ECC Integrationen konnte das Projekt in nur einem Monat besonders schnell abgeschlossen werden.

Eric Choppe, Geschäftsführer Magic Software in Frankreich

Nach einer erfolgreichen Umsetzung implementierte Suntory Beverage & Food Europe (Suntory Group Division) die Plattform Magic xpi, um ihre gesamten Distributionsprozesse systemübergreifend über ihr Supply Chain Management (SCM), ihre HR-, CRM-, ERP- und Partnersysteme für alle europäischen Aktivitäten abzubilden.

"Als Ersatz für unser bisheriges ETL-Tool suchten wir eine einfach zu bedienende, stabile und kostengünstige EAI-Lösung, die unseren wachsenden Anforderungen an Applikationsintegrationen gerecht wird", sagt Thierry Serra, IT FO/CRM Application Domain Leader für Europa bei Suntory Beverage & Food Europe (Suntory Group Divison). „Die hohe Produktivität und Zuverlässigkeit der Integrationsplattform Magic xpi erwies sich für unsere Anforderungen als perfekt geeignet. Ihre Drag & Drop-Eigenschaften und individuellen Konfigurationsoptionen ermöglichten uns eine schnelle und fehlerlose Umsetzung. Daher setzen wir Magic xpi nun als zentrale Plattform für jegliche Applikationsintegrationen in allen Geschäftsbereichen von Suntory Beverage & Food Europe ein. Dazu zählen Orangina Suntory Frankreich, Lucozade Ribena Suntory Ltd. und Schweppes International Limited."

„Wir sind hocherfreut, dass Orangina Suntory Frankreich und Suntory Beverage & Food Europe jetzt auch zur wachsenden Zahl internationaler Unternehmen gehören, die von den Vorteilen und hohen Renditen aus ihrer Investition in die Integrationsplattform Magic xpi profitieren", erklärt Eric Choppe, Geschäftsführer, Magic Software Frankreich. „Die breite Konnektivität von Magic xpi mit mehr als 100 Technologieadaptern und sofort einsetzbaren Schnittstellen zu führenden IT-Systemen verleiht ihr die Flexibilität, zahlreiche Geschäftsprozesse und Integrationsszenarien zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die solide IMDG-Architektur die Leistung und Verlässlichkeit, Integrationsprojekte jeder Größe sicher und kostengünstig durchzuführen."