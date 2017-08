Ordnung schaffen und 15 Prozent Rabatt sichern

Sie sind so vielseitig wie zweckmäßig. Bücher, Kleidung, Nippes finden in ihnen ein geordnetes Zuhause.

DVDs und Weine können darin gut präsentiert werden und auch so manch schöner Fotorahmen erhält durch sie einen besonderen Fokus.Regale sind nicht nur funktional, sondern übernehmen als Raumteiler auch eine architektonische Funktion.Mit ihren offenen Fronten und dank ihrer zahlreichen Designs sind sie in allen Räumen universell einsetzbar und für eine aufgeräumte Wohnung unverzichtbar.

Wer sich nun in seinen vier Wänden einen besseren Überblick über sein Hab und Gut verschaffen möchte, der kann im Homy-Shop nicht nur von einer großen Auswahl an Regalen profitieren. Ab sofort gewährt dieser Onlinehändler 15 Prozent Rabatt auf jedes Wandgestell.

Daher sollten Interessierte schnell sein und sich ihr Lieblingsregal sichern: Ob aus Eichen-, Palisander- oder Mangoholz das Angebot an vielfältigen Ordnungshelfern ist enorm. Ebenfalls hält der Homy-Shop Regale aus Metall oder Glas parat.

Ordnungsschaffende fügen bei der Bestellung den Gutscheincode Rgl15 hinzu und die Ermäßigung wird sogleich abgezogen. Jetzt gibt es einen guten Grund mehr, doch mal Zeit fürs Aufräumen zu investieren.

Das Bestellen in diesem Online-Shop für Wohntrends, den es bereits seit 2011 gibt, ist ebenfalls ganz einfach: Mit einem Klick sind die Artikel im Warenkorb, eine Bestellung ist auch ohne Registrierung möglich und bezahlt werden kann bequem mit vielfältigen sicheren Zahlarten, die über den Zahlanbieter PayPal Plus abgewickelt werden. Außerdem verlängert der Trusted Shop geprüfte Onlineshop das gesetzliche Umtauschrecht: Statt 14 Tage können Käufer hier binnen 30 Tagen ihre Möbelstücke zurückschicken und gehen somit ein geringeres Risiko ein.