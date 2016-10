Organspendeausweis:

Lage in Deutschland: Derzeit warten in Deutschland ca. 10.000 Menschen auf ein lebenswichtiges Organ und einige sterben während sie warten.

Das Transplantationsgesetz regelt die Spende, Entnahme und Vermittlung von Organen. In Deutschland muss man einer Organentnahme ausdrücklich zustimmen (erweiterte Zustimmungslösung), sonst ist sie nicht erlaubt. Im Ausland dagegen muss man meist ausdrücklich widersprechen (Widerspruchslösung), sonst ist sie erlaubt!!! Wer also ins Ausland fährt – z.B. zum Urlaub – tut gut daran, eine Ablehnung einer Organspende vorher schriftlich zu fixieren!

Für die Organspende ist in Deutschland die private Deutsche Stiftung Organtrans-plantation (DSO) mit Sitz in Frankfurt/Main zuständig. Die spätere Vermittlung regelt die private Stiftung Eurotransplant in Leiden/Niederlande. Zwei private Organisatio-nen, eine davon im Ausland, regeln, ob wer wann welche Organe erhält – man-chem erscheint das nicht vertrauenswürdig.



Ablauf einer Organspende

Zuerst müssen zwei Ärzte, die nicht an der späteren Entnahme teilnehmen, den Hirn-tod feststellen. Schon diese Feststellung ist medizinisch nicht immer einfach. Angehörige „sollen“ dann informiert werden. Aber zustimmen müssen sie nicht, wenn der Patient eine Zustimmung zur Organentnahme erklärt hatte. Die Entnahme muss schnell erfolgen. Aus medizinischer Sicht ist eine Entnahme ohne Betäubung ideal und auch gebräuchlich - bei Hirntod gibt es kein Schmerzempfinden. Die Entnahme erfolgt in der Regel nachts, wo die OP-Säle leer und die Familien nicht vor Ort sind. Aus Sicht der Chirurgen nachvollziehbar, aus Sicht der Angehörigen nicht immer beruhigend.



Tipps für die Organverfügung

Es gibt kein Zentralregister für Spenderwillige, auch die Bundesnotarkammer erfasst hier nichts. Wer seine Organverfügung hinterlegen will, kann dies nur bei einer privaten Gesellschaft tun (z.B. www.gfvv24direkt.de).

Diejenigen, die nicht spenden wollen, sollten bedenken, dass auch sie oder ihre Familie in Not geraten können. Viele Menschen wollen Organe erhalten – aber nicht selber spenden. Ist das fair? Daneben sollten Nicht-Spender bedenken, dass dann auch die eigene Familie keine Organe von ihnen erhält.

Andererseits sollten diejenigen, die spenden wollen, daran denken, wie sich Angehörige fühlen werden, wenn Ärzte die Organe entnommen haben ohne dass sie den Patienten noch einmal sehen konnten. Oft bleiben Zweifel über den korrekten Ablauf der Entnahme.

Der Verfasser regt an, die Organverfügung in einer Patientenverfügung oder auf einem Organspendeausweis zu regeln. Bitte nicht ins Testament schreiben, da dieses erst Wochen nach dem Tod eröffnet wird und das für eine Organentnahme zu spät ist.

Unbedingt sollten die Bevollmächtigten aus der Vorsorgevollmacht als Entscheider eingesetzt werden. Also bitte nicht einfach „ja“ auf dem Organspendeausweis an-kreuzen, sondern die Bevollmächtigten als letzte Entscheider benennen. Das kann helfen, Zweifel der Angehörigen und vielleicht auch eigene Sorgen wegen einer zu frühen Entnahme zu vermeiden.

