Hamburg, 23. November 2016: Die berufliche Weiterbildung so innovativ und flexibel wie nie zuvor zu gestalten – nicht mehr und nicht weniger hat sich die karriere tutor® GmbH aus Hamburg auf die Fahnen geschrieben.

Dabei trifft sie den Nerv der Zeit, denn innovative Lösungen werden in diesem Segment mehr als händeringend gesucht. Der Bedarf an Zertifizierungen zum SAP-Anwender ist enorm – so riesig, dass die SAP SE ergänzend Bildungspartner wie die karriere tutor® GmbH zertifiziert.

Der Ansatz des jungen Unternehmens ist völlig neu. Waren klassische Weiterbildungen bisher eher starr und oftmals sehr verschult, bietet karriere tutor® dem Kunden ein höchst flexibles Lernerlebnis. Das Konzept, so Geschäftsführer Oliver Herbig, sei „deutschlandweit einzigartig". Das Lernen erfolgt digital über die Plattform karrieretutor.de und ist damit völlig ortsunabhängig. „Bei uns fallen nicht nur Anfahrtskosten und Parkgebühren weg, sondern auch die für die Anreise notwendige Zeit", beschreibt Herbig die Vorteile des neuen Lernangebotes. Geboten wird den Teilnehmern ein modernes Set aus E-Learning, dozentengeführten Sessions, einer rund um die Uhr verfügbaren Lernplattform und einer auch am Wochenende geschalteten telefonischen Lehrgangsbetreuung. All diese Segmente machen das Programm „höchst flexibel und individualisierbar", so Herbig weiter. Braucht ein Teilnehmer zusätzliche Wiederholungen, kann er diese jederzeit vornehmen – kein abgeschlossener Schulungsraum und keine vorgegebene Zeit für Wiederholungssessions stehen hier im Weg.

„Berufliche Qualifikation ohne Wenn und Aber" nennen dies die Hamburger und machen eines deutlich – „am Ende steht nur der Mehrwert für unsere Teilnehmer im Fokus“. Und das selbst dann, wenn ein Teilnehmer vor Ende der Maßnahme eine neue Stelle findet, wie es beim Großteil der karriere tutor®-Absolventen der Fall ist. Geschäftsführerin Andrea Fischer ergänzt hierzu: „Bei uns muss niemand seine begonnene Weiterbildung vorzeitig abbrechen, sondern kann sie berufsbegleitend bis zum Zertifikat fortführen. Kein anderer Mitbewerber bietet diese Option derzeit in dieser Form an!" Dies bringe am Ende nicht nur dem Einzelnen Vorteile, sondern sorge auch dafür, dass staatliche Gelder möglichst verantwortungsbewusst und effizient eingesetzt werden. Nutzen können Inhaber eines Bildungsgutscheins das Angebot absolut flächendeckend. Man spreche nicht von zehn, fünfzig oder hundert Standorten, sondern letztlich davon „den Umgang mit SAP-Lösungen von überall lernen zu können", beschreibt Oliver Herbig das Angebot der jungen GmbH. Die aktuelle Nachfrage nach SAP-Lehrgängen gibt dieser Entwicklung mehr als nur eine Option auf Erfolg.

Die 2015 gegründete karriere tutor® GmbH mit Sitz in Hamburg und Königstein im Taunus entwickelt innovative Weiterbildungsmodelle in den Bereichen SAP-Lösungen, IT, Projektmanagement, Marketing und Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen sowie Prozess- und Qualitätsmanagement. Als AZAV-zertifiziertes Bildungsinstitut ist das Unternehmen Richtungsgeber auf dem Gebiet der online-basierten Weiterbildung und arbeitet fortlaufend an neuen Formen des beruflichen Lernens.

