Ostsee Quads ist “TOP DEALER 2017”

Die Unternehmenszentrale Michael Leeb Trading GmbH hat unter allen Quad Händlern der Marke Access in Deutschland unter anderem die Ostsee Quads GmbH als „TOP DEALER“ für ihre hervorragende Verkaufsqualität und ihr Engagement ausgezeichnet.

Mit der Anerkennung „TOP DEALER 2017“ honoriert MLT jährlich jene Händlerbetriebe, die sich über ein ganzes Jahr durch besondere Leistungen auszeichnen. Alle Vertragshändler aus Deutschland nahmen an der Bewertung teil, von denen gingen einige als Sieger hervor. Unter ihnen auch die Ostsee Quads GmbH mit Sitz in Grevesmühlen, Händler für den norddeutschen Raum.

„Seit mehr als zwei Jahren sind wir mit der Quad Marke Access erfolgreich tätig und so freut es uns besonders, dass unsere Leistung zu dieser Auszeichnung geführt hat“, so Joachim Meyer, Betriebsleiter der Ostsee Quads. „Die Fahrzeuge sich technisch und qualitativ auf einem sehr hohen Stand, zeichnen sich durch außergewöhnliche Fahrleistungen und Fahrspaß zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit einer sportlichen Erscheinung gehört die Marke Access in der 800 ccm-Klasse zu den leistungsstärksten Einzylinder-Maschinen“.

Ostsee Quads - Top Dealer 2017

Der Quadhändler verspricht für den Standort in Grevesmühlen die stetige Präsenz der kompletten Produktreihe der Marke Access. Das Portfolio der Access Marke ist umfangreich und beinhaltet neben Kinderquads und einem zukünftigen Side-by-Side, Sportquads von 350-450ccm, geschaltet mit 5Gang-Getriebe oder als Automatik CVT. Im Bereich der ATVs sind die Shade Typen von 420-850ccm zu erhalten.

Grundlage für die Auszeichnung zum „TOP DEALER“ bilden vier Kernbereiche.

Neben dem Verkaufsvolumen der Marke Access zählen das Engagement, die Bewerbung der Marke und die gesamte Präsentation der Marke innerhalb der Produktpalette des Quadhändlers.