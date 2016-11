P533 PENTA Headset

Niemand kennt die Bedürfnisse von Gamern an ihr Equipment besser als die eSport-Profis selbst.

Die hochtrainierten Spezialisten füllen mit ihren perfekten Performances Stadien rund um die Welt und werden von mehreren Millionen Zuschauern bejubelt.

Mit ARCTICs neuem Gaming-Headset bekommen Hobby-Zocker die Chance, von den Erfahrungen der Stars zu profitieren. Entwickelt mit den Elite-Spielern der führenden deutschen eSport-Marke PENTA Sports erfüllt der P533 PENTA höchste Ansprüche und ist das perfekte Rüstzeug für angehende Gaming-Helden.

- Mit glatten, geräuschabschirmenden Ohrpolstern und einem weichen Kunstleder-Kopfbügel sorgt der P533 PENTA dafür, dass sein Träger bei intensiven Trainingssessions von nichts gebremst werden kann

- Verstärkte Bässe katapultieren den Spieler mit voller Wucht mitten hinein in die virtuelle Welt machen das Gaming noch spürbarer und spektakulärer

- In hektischen Multiplayer-Gefechten kann man sich auf die absolute Präzision des integrierten Gelenkmikrofons verlassen, welches sich bei Hochklappen automatisch stumm stellt

- In Aktion tritt der P533 PENTA sowohl mit Konsolen als auch mit PCs, das 2 m Verlängerungskabel mit 2 x 3,5 mm Klinke lässt dabei volle Bewegungsfreiheit

Dem Aufstieg zum Pro steht mit diesem Kopfhörer nichts im Wege! Nicht zuletzt das Design lässt seinen Träger auf jedem noch so dunklen Gaming-Event aus der Masse herausstechen.



15 Jahre Kompetenz

ARCTIC spielt nicht nur seit jeher in der Top-Liga der Cooling-Spezialisten, ARCTIC hat den Trend zu leisen Kühlsystemen für Desktop-Computer initiiert und nachhaltig geprägt. 2001 sagte der Schweizer Ingenieur und Firmengründer Magnus Huber brummenden Rechnern den Kampf an – heute bietet das noch immer privat geführte Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Hong Kong und den USA eines der weltweit größten Sortimente an CPU- und GPU-Kühlern. Maximale Kompatibilität, erstklassige Performance und geringste Lautstärke überzeugen Enthusiasten in über 45 Länder rund um den Globus.

Mit der Kompetenz eines einzigartigen Expertenwissens aus 15 Jahren (PC-)Geräuschminimierung baut ARCTIC sein Portfolio zudem massiv durch hochwertige Sound-Produkte und Büro-Equipment aus.