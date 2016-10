PACT SALES baut Retail- und Vertriebsmanagement-Kompetenz weiter aus: Andreas Schulz ist neuer Director Sales Management und Alex Zucconelli-Serban neuer Senior Sales Manager.

Schulz und Zuconelli kommen beide von der Telefonica Deutschland zu PACT SALES, dem Marktführer im Vertrieb beratungsintensiver Produkte.

Andreas Schulz übernimmt die neu geschaffene Position des Director Sales-Management. In seiner neuen Funktion bündelt er damit die Verantwortung für alle Outsourcing- und Vertriebsprojekte im Außendienst. Er leitet verantwortlich die Business Unit Sales-Management, und damit alle langfristigen und zeitlich befristeten Salesforces sowie komplexe Vertriebsmanagement-Projekte.

Seine Kernaufgabe liegt im Aufbau erfolgreicher Vertriebsmannschaften und der praxiserprobten Umsetzung von Outsourcing-Projekten (aktuell bspw. Amazon, OSRAM/ Ledvance oder ZTE Mobile). Darüber hinaus übernimmt Andreas Schulz mit seinem Team komplexe Projekte von der Analyse und Strategieentwicklung bis zum Umsetzungsmanagement – immer entlang der individuellen Situation der Kunden. Ergänzend werden zukünftig auch einige Elemente der Gesamt-Leistungskette wie bspw. Rekruiting oder Qualifizierung von Sales Mitarbeitern als singuläre Projektoptionen angeboten.

Andreas Schulz gilt in der Branche als besonders strategisch agierender Vertriebsmanager. Zuvor war er als Head of Partnershops bei der Telefonica Deutschland und als Referent der Geschäftsführung bei der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG tätig.

Parallel verstärkt bereits seit Juni 2016 Alex Zucconelli-Serban die Agentur als Senior Sales Manager. Alex Zucconelli-Serban verantwortet in seiner neuen Rolle bei der PACT SALES die gesamte Aussendienst-Mannschaft im Salespromotion Projekt für o2 bzw. die Telefonica. Zuvor war er als Regional Sales Manager Partnershops bei der Telefonica Deutschland sowie davor bei der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG tätig und kennt daher auch Andreas Schulz besonders gut aus der langjährigen Zusammenarbeit.

„Mit ihrer langjährigen Erfahrung auf Unternehmensseite und dem vertrieblichen und strategischem Know-how sind Andreas Schulz und Alex Zucconelli-Serban die optimale Verstärkung unserer Agentur“, sagt Sebastian Kipke, Geschäftsführer der PACT SALES. „Die beiden kennen uns gut aus der Zeit bei unserem langjährigen Kunden Telefonica Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir solch erfahrene Vertriebsmanager für uns und vor allem unsere Kunden gewinnen konnten. Für PACT SALES ist dies ein wichtiger Schritt, um auch im Bereich Sales-Management zukünftig bestmöglich aufgestellt zu sein.“

Über die PACT SALES GmbH

PACT SALES ist Marktführer im Vertrieb beratungsintensiver Produkte und gewährleistet die optimale Konvertierung gewonnener Leads zum erfolgreichen Abschluss.

PACT SALES ist einer Agentur der PACT COMMUNICATION GROUP

Die PACT COMMUNICATION GROUP mit Hauptsitz in München und Standorten in Düsseldorf und London gehört zu den fünf größten inhabergeführten Kommunikationsagenturen in Deutschland. Unter dem Dach der Gruppe vereint das 2001 gegründete Unternehmen mit PACT DATA, PACT MARKETING, PACT SALES und PACT TRAINING vier Tochtergesellschaften mit über 150 Mitarbeitern.

www.pact.de



Pressekontakt:

Simone Breidenbroich

Vorstandsassistenz

PACT Holding AG / Riesstr. 20 / 80992 München

Phone +49 89 51717 113 /