PARKSIDE LIVING: PROJECT Immobilien startet Verkauf für 16 Eigentumswohnungen in Hamburg-Bahrenfeld

Am Wochenende beginnt der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien mit dem Verkauf seines neuesten Bauvorhabens in Hamburg.

Im Bezirk Bahrenfeld entsteht eine Wohnanlage mit 16 Eigentumswohnungen in KfW-55-Bauweise.

An der Grenze zu Altona errichtet PROJECT Immobilien auf dem rund 1.570 m² großen Grundstück in der Flurstraße 217a/219 in Hamburg-Bahrenfeld ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit dem Namen „PARKSIDE LIVING“. Die Energieversorgung des im effizienten KfW-55-Standard geplanten Neubaus wird über eine nachhaltige Pelletheizung erfolgen.

Das Wohnungsangebot gestaltet sich mit 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von circa 69 bis 109 m² und Terrassen oder Balkonen vielseitig. Zudem entsteht eine 4-Zimmer-Maisonettewohnung mit Dachterrasse. Alle Einheiten sind mit bodentiefen Fenstern, Echtholzparkett, Fußbodenheizung und Sanitäranlagen von Markenherstellern gehoben ausgestattet. Die Gesamtwohnfläche wird rund 1.360 m² betragen. Im dritten Quartal 2017 werden voraussichtlich bereits die Bauarbeiten beginnen.

Grüne Lage im Nordwesten Hamburgs

Jeweils nur wenige Minuten vom Lise-Meitner-Park, dem Altonaer Volkspark und dem Elbufer entfernt, entsteht „PARKSIDE LIVING“ in attraktiver Lage im Stadtteil Bahrenfeld. Die Nahversorgung vor Ort ist hervorragend: Die 180 Geschäfte im Elbe Einkaufszentrum sind bereits nach rund fünf Gehminuten erreicht, ebenso wie die nächsten Lebensmittelhändler. Anbindung an den ÖPNV ist mit mehreren nahegelegenen Bushaltestellen und S-Bahnhöfen gegeben. Mit dem Pkw ist die Innenstadt in rund 25 Minuten zu erreichen.

Der Verkauf von „PARKSIDE LIVING“ beginnt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August 2017 von 11 bis 16 Uhr im Info-Center vor Ort in der Flurstraße 217a/219 in 22549 Hamburg-Bahrenfeld.