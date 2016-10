Viele Menschen suchen nach schnellen und effektiven Lösungen, um den eigenen Erfolg umzusetzen.

PER-K Mit Highspeed zum Erfolg im Business“ von Gisela Schlüter zeigt, dass diese Menschen oft eine wichtige Waffe außer Acht lassen: das menschliche Unterbewusstsein. Die PER-K Methode, die in diesem Buch vorgestellt wird, nimmt sich genau diesen Umstand zur Hilfe, um Menschen im Berufsleben zu helfen. PER-K ist eine Methode, die schnell und zuverlässig wirkt und das menschliche Gehirn zu Höchstleistungen antreibt.

Der Ratgeber „PER-K Mit Highspeed zum Erfolg im Business“ von Gisela Schlüter zeigt den Lesern nicht nur die „PER-K“-Theorie. Theoretische Business-Ratgeber gibt es wie Sand am Meer. Schlüters Buch ist jedoch die seltene Perle, denn die interessanten, theoretischen Informationen werden durch praxisnahe Beispiele, die im Leben der Leser direkt umgesetzt werden können, ideal ergänzt. Das Buch eignet sich für Menschen, die in ihrem Berufsleben an Grenzen stoßen und diese erfolgreich überwinden möchten, um zu mehr Erfolg und Zufriedenheit zu gelangen.

„PER-K Mit Highspeed zum Erfolg im Business“ von Gisela Schlüter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-2227-7 zu bestellen.