PKV-Verband empfiehlt kostenlosen PKV-Tarifwechsel

Der Verband der privaten Krankenversicherungen spricht eine Empfehlung für die kostenlose PKV-Tarifwechsel Beratung und gegen kostenpflichtige Anbieter aus:

„Privatversicherte, die ihren Tarifbeitrag optimieren möchten, haben übrigens jederzeit das Recht, in andere Tarife ihres Versicherungsunternehmens zu wechseln – und zwar kostenlos und unter Mitnahme ihrer Alterungsrückstellung“, so der PKV-Verband in einer Pressemitteilung vom 27.10.2016.

Auslöser für diese Empfehlung sind Werbeanrufe, in denen sich die Anrufer als Mitarbeiter des PKV-Verbandes ausgeben. Durch diese verbotenen „Cold Calls“ soll ein teurer Vertrag mit einem Honorarberater vermittelt werden. Der Verband macht keine Werbung, sondern spricht sich für die kostenlose Beratung zur Tarifoptimierung aus. Zu den Leitlinien eines kundenorientierten Tarifwechsels heißt es weiter:

„Der Großteil des Marktes geht in der Unterstützung der Versicherten bei einem solchen internen Wechsel sogar freiwillig über die gesetzlichen Anforderungen hinaus: www.pkv.de/verband/tarifwechsel-leitlinien-pkv“.

In den Beiträgen der privaten Krankenversicherungen sind Verwaltungskosten enthalten. Ein Teil dieser bereits bezahlten Kosten ist für die externe Beratung durch PKV-Spezialisten vorgesehen. Den Berater kann sich der Kunde selber aussuchen. Teilnehmende private Krankenversicherungen sind:

Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, Universa und Württembergische.

Die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) aus Köln ist nach eigenen Angaben der Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel und bietet eine umfassende Beratung vollständig kostenlos an. Die erforderliche Vollmacht kann täglich gekündigt werden.