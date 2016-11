PROJECT Immobilien: Verkauf des MichaeliQuartiers in München abgeschlossen

PROJECT Immobilien hat das vierte Bauvorhaben in München abgeschlossen. Das „MichaeliQuartier“ in München-Ramersdorf umfasst vier dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage direkt am Ostpark.

31 Eigentumswohnungen hat der Nürnberger Projektentwickler und Bauträger im Südosten Münchens auf dem über 2.800 Quadratmeter großen Grundstück in der Hechtseestraße 62 realisiert. Die Wohnungen haben Flächen von 51 bis 99 Quadratmeter und sind mit Balkon, Dachterrasse oder einem eigenen Garten ausgestattet. Das „MichaeliQuartier“ ist seit Oktober bezugsfertig.

München erreicht Spitzenpreise beim Neubau

Die Wohnsituation ist gerade in München brisant. Eine Marktuntersuchung von PROJECT Research hat für das erste Quartal 2016 eine leichte Steigerung beim Angebot von Eigentumswohnungen im Neubau festgestellt: Ende März waren in München fast 3.200 Neubauwohnungen auf dem Markt, rund 400 mehr als Ende 2015. Für die Wohnungsmarktanalyse wurden frei finanzierte Eigentumswohnungen im Geschosswohnungsneubau untersucht. München bringt es bundesweit auf Spitzenpreise beim Immobilien-Neukauf: Laut PROJECT Research kostete der Quadratmeter einer Neubauwohnung im mittleren und gehobenen Segment in München im März durchschnittlich 7.574 Euro – deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, der bei etwa 2.600 Euro pro Quadratmeter liegt.

Seit Oktober bezugsfertig und nun vollverkauft - das "MichaeliQuartier" in München-Ramersdorf.

Weitere Bauvorhaben in der Landeshauptstadt

In der Nähe des gerade abgeschlossenen Wohnprojektes „MichaeliQuartier“ bietet PROJECT Immobilien in der Görzer Straße 99 derzeit noch eine 3,5-Zimmer-Penthauswohnung mit 107 Quadratmetern in einem fünfgeschossigen Neubau an. Neben Ausstattungsmerkmalen wie Parkett und Fußbodenheizung verfügt diese Wohnung im Mehrfamilienhaus „Görzer99“ über zwei Dachterrassen auf der Ost- und Westseite. Alle Zimmer haben direkten Terrassenzugang. Der Wohn- und Essbereich ist mit offener Küche geplant.

In der Münchner Metropolregion plant PROJECT Immobilien vier weitere Neubauobjekte im Stadtteil Bogenhausen sowie in den stadtnahen Gemeinden Unterhaching, Karlsfeld und Erding, die in Kürze in den Vertrieb gehen werden.

