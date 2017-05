PROJECT Investment Gruppe: Keine bezahlbaren Wohnungen ohne Bauland

Bamberg, 22.05.2017.Immobilienexperte und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe Wolfgang Dippold macht diese Woche auf eine Studie des Bundesbauministeriums und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aufmerksam.

Diese beschreibt, wie der aktuelle Wettbewerb um knappes Bauland zu Preissteigerungen von Grundstücken führt und gleichzeitig den Bau bezahlbarer Wohnungen bremst. „Diese Form des Wettbewerbes schränkt zwar die Neubautätigkeit an sich nicht ein, jedoch wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnungsneubau zu finden“, sagt Wolfgang Dippold von der PROJECT Investment Gruppe. Dabei kann vereinfacht die Aussage getroffen werden, dass knappes Bauland zunehmend teurere Immobilien nach sich zieht. Die Studie zeigt zudem auf, dass komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren kombiniert mit knappen Personalressourcen in den Verwaltungen eine rasche Reaktion auf die wachsende Nachfrage bremsen. „Hinzu kommen bürgerliche und nachbarschaftliche Widerstände, vor allem gegen größere Bauvorhaben. Das kann in der Stadt als auch am Land gleichermaßen passieren. Ein anderer Faktor sind auch Kapazitätsengpässe in Planungsbüros und Bauunternehmen, was sich auf Immobilienprojekte auswirken kann“, so Dippold aus Bamberg weiter. Für die Zukunft wünscht sich Immobilienexperte Wolfgang Dippold ein aktiveres Flächenmanagement und vor allem, dass Eigentümer und Investoren noch besser einbezogen werden.

Unterdessen wird in der Studie betont, es sei besonders wichtig, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dies ist aber aufgrund der hohen Grundstückpreise nicht so einfach möglich. „Um dies zu realisieren, muss es auch eine enge Stadt-Umland-Kooperation gegeben sein. Die Kommunen müssen auch mehr in die Verantwortung genommen werden. Schlussendlich geht es aber darum, dass Grundstücksentwicklung und -vergabe künftig schneller über die Bühne geht“, so Wolfgang Dippold von der PROJECT Investment Gruppe aus Bamberg.

Um bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten, darf die Grundstücksvergabe auch nicht im Höchstpreisverfahren erfolgen. „Derzeit ist der Wohnraummangel in den Großstädten besonders hoch, weshalb der Grundstückspreis fünf bis sechs Mal so hoch liegt, wie in anderen Teilen Deutschlands“, erläutert Wolfgang Dippold. Abschließend sagt der Vorstand der PROJECT Investment Gruppe: „Wohnen und Bauen im mittleren und niedrigen Mietpreissegment ist ein gesamtgesellschaftliches Thema“. Hier sei der Leidensdruck in einigen Städten bereits bedenklich groß.