PROJECT Investment Gruppe erhält Deutschen Beteiligungspreis 2016

Erneut überzeugte Bamberger Fonds-Emittent PROJECT Investment Gruppe Bamberg, 02.11.2016: Zum zweiten Mal nach 2014 ist die PROJECT Investment Gruppe mit dem Deutschen Beteiligungspreis durch die Redaktion des Fachmagazins BeteiligungsReport ausgezeichnet worden.

Ralf Cont, Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft PROJECT Investment AG, nahm den Preis am vergangenen Donnerstag in Landshut entgegen. Damit konnte sich die PROJECT Investment Gruppe erneut im Umfeld der Anbieter von Beteiligungsmodellen durchsetzen.Vor zwei Jahren konnte der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist den Deutschen Beteiligungspreis in der Kategorie »Managementseriosität« gewinnen. Jetzt fiel die Wahl der Redaktion auf PROJECT in der Kategorie »anlageorientiertes Investmentvermögen«. »Das ist Anlegerorientierung: Kein Ruck-Zuck-Einstieg in neue Märkte, kein atemloses Aufspringen auf jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Trend, sondern die Schaffung einer soliden Basis für kompetente Projektakquise, -durchführung und erfolgreichen Verkauf. Das kommt den Anlegern zugute: Nachgewiesene Kompetenz und Unabhängigkeit von Finanzierern – bei Project sitzen die Anleger und nicht die Banken in der ersten Reihe.Der ausschließliche Einsatz von Eigenkapital schafft Handlungsspielraum für das Assetmanagement auch in schwierigeren Marktphasen und größtmögliche Sicherheit für die Anleger«, so Laudatorin Stephanie von Keudell, die sich seit über zehn Jahren als freie Finanzjournalistin intensiv mit der Branche der geschlossenen Fonds beschäftigt. Für PROJECT handelt es sich mit dem Deutschen Beteiligungspreis um die dritte Auszeichnung in diesem Jahr nach dem Service Award von FONDS Professionell und dem Platow Immobilien Award. Damit konnte das am Markt im Segment Immobilienentwicklungen führende Unternehmen erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.»Über die erneute Auszeichnung freuen wir uns sehr und sehen die Entscheidung der Jury als weiteres Votum, unsere Leistungen kontinuierlich zu optimieren und unseren Weg als Qualitätsanbieter fortzusetzen. Das durch unsere Investoren und Partner entgegengebrachte Vertrauen wollen wir auch künftig mit stabilen und renditestarken Immobilieninvestments bestätigen«, so Wolfgang Dippold, Gründer und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe.

Der Deutsche Beteiligungspreis wurde vom Fachmagazin BeteiligungsReport zum neunten Mal verliehen.