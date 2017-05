PROJECT Investment Gruppe startet zwei weitere Immobilienentwicklungen im Wert von 43,4 Millionen Euro

Bamberg, 08.05.2017. In Frankfurt am Main und Berlin haben mehrere Immobilienentwicklungsfonds des Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten PROJECT zwei Baugrundstücke mit dem Ziel der Errichtung von Eigentumswohnanlagen im KfW-55-Standard angekauft.

In der Krifteler Straße 32-34 in Frankfurt am Main hat der institutionelle Immobilienentwicklungsfonds Vier Metropolen II der PROJECT Investment Gruppe ein 2.418 m2 großes Baugrundstück erworben. Vorgesehen ist die Errichtung eines Geschosswohnungsbaus für Micro-Apartments und 1-Zimmerwohnungen sowie eine Tiefgarage. Das Grundstück ist aktuell mit einem fünfgeschossigen Bürogebäude bebaut, das im Zuge der Neuentwicklung abgerissen wird. Bis 2018 ist eine sukzessive Umnutzung des bisher gemischt genutzten Gebietes zu einem vornehmlichen Wohngebiet geplant. Das Verkaufsvolumen liegt bei rund 33,9 Millionen Euro.PROJECT Metropolen 16 erhöht auf 14 ObjektinvestitionenAuf dem 1.181 m2 großen Baugrundstück in der Kreuzstraße 11 im Berliner Stadtbezirk Pankow plant PROJECT die Errichtung einer Wohnanlage mit gehoben ausgestatteten 1- bis 4-Zimmerwohnungen. Das Verkaufsvolumen beläuft sich auf rund 9,5 Millionen Euro. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit eine Kfz-Werkstatt, ein Autohandel sowie mehrere kleinere Garagen, die abgerissen werden. In die Immobilienentwicklung investiert unter anderem der aktuell in Platzierung befindliche Publikums-AIF Metropolen 16. Der Einmalanlagefonds erhöht damit seine Streuungsquote nach neunmonatiger Platzierungsphase auf 14 Objektinvestitionen, der Teilzahlungsfonds Wohnen 15 bringt es nach rund zweijähriger Platzierungsphase auf eine besonders breite Streuungsquote von 27 Objektinvestitionen und wird am 30.

Juni geschlossen. "Mit der Investition in die Kreuzstraße 11 steigert auch der Spezial-AIF Metropolen SP 2 für semi-professionelle Anleger die Zahl seiner Objektinvestitionen auf nunmehr 13. Metropol Invest – der aktuell in Platzierung befindliche Club Deal für Family Offices – hat bislang in fünf Objekte investiert“, erklären die Verantwortlichen der PROJECT Investment Gruppe.