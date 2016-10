PROJECT Investment Gruppe überzeugt mit neuer Leistungsbilanz 2015

Bamberg, 27.10.2016: Der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment Gruppe hat auch im vergangenen Geschäftsjahr ein durchweg stabiles Wachstum vorzuweisen.

Das Eigenkapitalvolumen und die Investorenzahlen sind weiter gestiegen. Die sieben in 2015 abgeschlossenen Immobilienentwicklungen erzielten eine Durchschnittsrendite von über 12 Prozent pro Jahr auf das eingesetzte Kapital.Die Nachfrage nach stabilen Immobilieninvestitionen mit attraktiver Ausschüttung ist im Niedrigzinsumfeld ungebrochen. Eine entsprechend positive Entwicklung können die rein eigenkapitalbasierten Beteiligungsangebote der PROJECT Investment Gruppe verzeichnen: Das Eigenkapitalvolumen hat im Jahr 2015 insgesamt 497,9 Millionen Euro erreicht (Ende 2014: 409,2 Millionen Euro). Die Investorenzahl ist von 11.832 auf 13.904 mit Stand 31.12.2015 angewachsen. Die Investoren sind über die PROJECT Immobilienfonds erstrangig besicherte Eigentümer der aktuell über 70 Wohnbauprojekte, die in den deutschen Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf sowie in der österreichischen Hauptstadt Wien von der PROJECT Immobilien Gruppe errichtet werden. Bislang wurden zwei Fonds aufgelöst: Dabei erzielten die Anleger je nach Beitrittszeitpunkt beim PROJECT Fonds 5 eine Rendite von bis zu 5,2 Prozent pro Jahr und beim Fonds 6 von bis zu 6,7 Prozent pro Jahr.Solides FundamentDie von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte Leistungsbilanz wurde vom unabhängigen Branchenexperten kapital-markt intern einer Analyse unterzogen. Das Ergebnis: »Die von PROJECT auch in diesem Jahr wieder vorgelegte transparente Dokumentation einer erfolgreichen Leistungsbilanz ist das solide Fundament, auf dem Anleger und Vertrieb sich engagieren können«. Auch die Prognose für 2016 lässt eine stabile Unternehmensentwicklung erkennen. »Für das Geschäftsjahr 2016 können wir aufgrund der wirtschaftlichen Indikatoren mit einem weiterhin erfolgreichen Wachstum in allen Unternehmensbereichen rechnen. Bis Jahresende gehen wir von einem Eigenkapitalstand von bis zu 690 Millionen Euro aus, der sich auf verstärkte Engagements von Privatanlegern, semi-professionellen sowie auch von institutionellen Investoren zurückführen lässt«, so Wolfgang Dippold, Gründer und Vorstand der PROJECT Investment Gruppe.

Objektrendite durchschnittlich über 12 Prozent p.a.Abgeschlossen wurden in 2015 die Objekte Finkenstraße 6 (Fürth), Gottfried-Keller-Straße (München), die Nürnberger Projekte Humboldstraße 114-118 und Rollnerstraße 23-27 sowie die drei Berliner Immobilienentwicklungen Legiendamm 22, Volmerstraße 10 (zweiter Bauabschnitt) und Mecklenburgische Straße 94. Die Gesamtrendite aller 31 innerhalb der Immobilienentwicklungsfonds abgeschlossenen Objekte der PROJECT Investment Gruppe liegt bei über 12 Prozent pro Jahr nach Gewerbesteuer. Seit Unternehmensgründung im Jahr 1995 ist der Track Record der PROJECT Investment Gruppe lückenlos positiv.



Download Leistungsbilanz 2015:

https://www.project-investment.de/_....tungsbilanz_2015__Web.pdf