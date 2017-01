PROTEC Slide-Out´s über die komplette Fahrzeuglänge

55 % Raumgewinn in Wohnmobilen! PROTEC stellt auf der CMT Stuttgart ein Fahrzeug mit Slide-Out´s über die komplette Fahrzeuglänge vor.

Selbst in einem luxuriös ausgestatteten Wohnmobil wird die Wohnfläche zum Sitzen, Kochen und Schlafen oft als einschränkend empfunden. Während verschiedene Hersteller mit sogenannten Slide-Outs einzelner Komponenten zusätzlichen Platz schaffen, geht das innovative Unternehmen PROTEC nun einen Schritt weiter. Auf der CMT Urlaubs-Messe in Stuttgart stellt das Unternehmen vom 14.01. - 22.01.2017 ein Ganzflächen-Konzept vor, mit dem sich der Wohnraum in einem Wohnmobil der C-Klasse um 55 % vergrößern lässt.

Innovatives Prinzip für größere Wohnraumfläche

Bei dem von Dipl.-Ing. Franz Wieth entwickelten Konzept handelt es sich um ein Reisemobil mit beeindruckenden 18 qm Wohnfläche. Erreicht wird dieser Raumgewinn gegenüber der herkömmlichen C-Klasse durch einen vollständigen Slide-Out der beiden Seitenwände. Hierdurch entsteht ein bequemer Wohnraum mit wahlweise ein oder zwei abgeschlossenen Doppelbett-Schlafräumen, ohne beim Fahren die großen Abmessungen eines XXL-Campers fürchten zu müssen. Die Dinette, oder der Alkoven bieten zusätzliche Schlafmöglichkeiten. Als teilintegriertes Reisemobil wird der PROTEC Q18, inkl. Slide-Out´s in der Gewichtsklasse unter 7,5 t und einer Leistung bis 210 PS mit Schalt- und Automatikgetriebe angeboten. Im Fahrmodus stehen Ihnen weiterhin sechs Sitzplätze zur Verfügung und alle Fahrzeugbereiche wie Dusche/WC, so wie die Küche bleiben mühelos erreichbar.



Mit Ganzflächen-Slide-Out´st ungeahnte Räume schaffen

Wieth und das kreative Ingenieurs-Team seiner Firma haben sich von MotorhomeTrucks und -Bussen aus den USA inspirieren lassen, die mit Hilfe von Slide-Outs zu rollenden Platzwundern werden. Der Prototyp wurde auf Basis des Iveco New Daily entwickelt und präsentiert sich mit vertrauten Abmessungen von 7,95 Metern Länge und 2,30 Metern Breite. In der Grundausstattung des Modells Q18 können Sie frei zwischen ein oder zwei geschlossenen Schlafbereichen auswählen. Die Slide-Outs bewegen Sie ganz einfach per Knopfdruck, um nach wenigen Sekunden einen Wohnkomfort wie in großformatigen Campern zu erleben. Dank einer elektrischen Treppe für den erleichterten Zugang und abschließbaren, von außen erreichbaren Stauräumen steigt das Reisevergnügen umso mehr.

Innovativer Camper ab 2017 in Produktion

Die Vorstellung des einzigartigen Wohnmobils von Protec auf dem Caravan Salon war ein voller Erfolg, der viele Interessenten gewinnen konnte. Anfang 2017 beginnt die Produktion des beeindruckenden Campers, wobei Ihnen das kleine Unternehmen einen direkten Kontakt zu den Entwicklern ermöglicht. Hierdurch genießen Sie die Möglichkeit, bei der Gestaltung des Wohnmobils Ihre individuellen Vorlieben auszuleben. Auch der Kaufpreis ab 200.000 Euro für dieses innovative Fahrzeugkonzept ist attraktiv und wird den Vorstellungen gehobener Wohnmobil-Liebhaber entsprechen. Im Gegenzug gibt es starke Leistungen und viele Quadratmeter zusätzlicher Wohnfläche, die höchsten Komfort und uneingeschränkte Freiheit auf Ihren Reisen auf beeindruckende Weise vereinen. Gerne steht Ihnen das Unternehmen für weitere Informationen und einer individuellen Beratung zur Verfügung!