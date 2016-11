Stellen Sie sich schon 2017 auf die Auswirkungen und Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2018 zu folgenden Themen ein!

Die Umsetzung des PSD2 findet seit dem 12. Januar 2016 aktuell statt und bedeutet, dass nationale Umsetzungsgesetze erforderlich sind. Diese treten allerdings erst ab 2018 in Kraft. Somit muss eine Übergangsregelung her! Doch was bedeutet das für die Finanzdienstleister und was sind deren Chancen und Ausnahmen von der Regulierung?

Zudem ist die DatenschutzgrundVO ebenfalls nach langjährigem politischen Ringen beschlossen und Sie brauchen noch einen Exkurs um sich Klarheit über die kommenden Regelungen und ihre Auswirkungen zu verschaffen?

Halten Sie Schritt mit dem aktuellen Reformvorhaben und analysieren Sie die Auswirkungen der PSD2, der DatenschutzgrundVO und des neuen Geldwäscherechts mit ihren zahlreichen Änderungen und neuen Vorgaben auf bestehende Geschäftsmodelle. Wir helfen Ihnen dabei!

Im Seminar PSD2, DatenschutzgrundVO und GwG-Reform werden Sie mit unseren Spezialisten Dr. Matthias Terlau und Dr. Marc Störing die wesentlichen und für Sie relevanten Neuerungen der gesetzlichen Regelungen erarbeiten.

Themen:

4. Geldwäscherichtlinie – neue Herausforderungen

• Neuordnung des Risk based Approach

• Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie

• Videoidentifizierung revisited

DatenschutzgrundVO

• Grundlagen der EU Datenschutz-Grundverordnung

• Datenschutz Folgenabschätzung und vorherige Konsultation

• Bußgelder und andere Sanktionen

• Zukünftige Bedeutung des Datenschutzrechts für Unternehmen

PSD2

• starke Kundenauthentifizierung und andere Sicherheitsregulierung

• Dritter Zahlungsdienstleister

• neue Haftungsfragen nach der PSD2

• Zulassungsfragen und Ausnahmebereiche

