Die Schwerlastregale von Dexion aus der Reihe Speedlock P 90 zeichnen sich aus durch ihre Vielseitigkeit, sie können an nahezu sämtliche räumliche Begebenheiten angepasst werden und sind geeignet für den modernen Lagerbetrieb.

Leicht zugänglich lassen sich verschiedene Lagermedien, wie Euro-, Einweg- oder hauseigene Paletten, sowie Gitterboxen und Behälter lagern.

Die Lagertechnik Becker GmbH hat für Sie günstig gebrauchte Palettenregale von Dexion eingekauft und gibt den tollen Preis nun als Artikel des Monats an Sie weiter. Die Speedlock P 90 Schwerlastregale befinden sich in einem sehr guten Zustand und weisen, wie alle gebrauchten Regale von Lagertechnik Becker, keine Beschädigungen, Verformungen oder Verbiegungen auf, so dass sie nach fachgerechtem Aufbau einer Prüfung nach EN DIN 15635 standhalten.

Zur Auswahl stehen Palettenregale mit verschiedenen Maßen. Alle Regale haben eine Feldlast von 7.200 kg und eine Fachlast von 2.400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last). Die Traversen sind weiß, die Ständer erhalten Sie in anthrazitgrau. Zudem sind die Ständer für einen vereinfachten Aufbau schon vormontiert. Mit Hilfe der mitgelieferten Sicherungsstifte können Sie die Traversen sicher befestigen, und so ein versehentliches Herausheben aus den Ständern verhindern.

Palettenregal Dexion Speedlock P 90

[Großes Bild anzeigen]

Auch passendes Zubehör wie Anfahrschutze oder Spanplattenböden hat Lagertechnik Becker für Sie im Angebot, sowie weitere Lagerregale und Hochregale, sowohl in gebrauchtem, als auch in neuem Zustand. Schauen Sie vorbei auf www.lagertechnik-becker-shop.de oder rufen Sie bei Interesse an unter 0 21 51 – 36 10 790.