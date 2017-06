Panoramakamera als universelles Werkzeug für Vermieter

Verlässt ein Mieter oder Pächter die Wohnung, die Garage oder den Kleingarten, ist Ärger meistens vorprogrammiert.

Kratzer im Laminat, angebohrte Fliesen, abgegriffene Türen und Schäden an den Sanitäranlagen gehören zu den üblichen Schadensbildern abgelegter Wohnungen. Die häufigste Argumentation vom scheidenden Mieter ist dann: „Das war doch aber schon beim Einzug so!“ Ganz ähnlich verhält es sich auch bei anderen Miet- oder Pachtgegenständen. Der Kleingarten wurde zur Mischung aus Kompost und Biotop umgestaltet und ist jetzt völlig verwildert und verdreckt. Den Garagenboden ziert ein riesiger Ölfleck und die Katzenklappe im Garagentor „war auch schon immer da“.Die Erfahrung lehrt, dass auch die obligatorische Erklärung einer schadenfreien Übergabe hier nicht weiterhilft. Ohne Argumente und Nachweise ist ein aufwendiger und langwieriger Streit oft unausweichlich. Die zum Teil vorherrschende Praxis, jeden Mietgegenstand bei Auszug zu renovieren, ist bei kurzen Mietphasen und starker Mieterfluktuation wie bspw. in Großstädten nur schwer umzusetzen, sehr aufwendig aber allemal.Mit der Panoramakamera piXplorer 5oo von CLAUSS gehören diese Kleinkriege endlich der Vergangenheit an. Auf Knopfdruck wird in weniger als 5 Minuten eine Rundum-Aufnahme in jedem Raum bzw. im Außenbereich angefertigt. Dank einer Auflösung von 500 Mega-Pixel und einer riesigen Aufnahmedynamik von 26 Belichtungsstufen entgeht dieser Kamera kein Detail. Jeder Kratzer und jede Verfärbung wird aufgezeichnet und archiviert. Selbst der unbeleuchtete Abstellraum wird dank der eingebauten Systembeleuchtung taghell aufgenommen. Alle Bilder werden dem Mieter bei Vertragsabschluss auf CD übergeben und so späteren Diskussionen die Grundlage genommen.

Weiteren Einsatzgebieten des piXplorer 5oo sind keine Grenzen gesetzt. Häufige Anwendungen dieser Panoramakamera sind die Vermarktung des Leerstandes mit Hilfe virtueller Wohnraumbesichtigungen, Dokumentation von Schäden bei Versicherungsfragen, Aufzeichnung von Baufortschritten, Planen von Fluchtwegen und Dokumentation später nicht mehr sichtbarer Installationen. Auch die Vermessung z. B. von Abständen und Erstellung von Grundrissen ist in den Panoramaaufnahmen möglich.