Park Carré: Wohnen am Volkspark Wilmersdorf

Direkt am beliebten Volkspark, im angesagten Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, realisiert PROJECT Immobilien das „Park Carré“ mit 196 Eigentumswohnungen.

Dieses Wochenende beginnt der Verkauf für den zweiten Bauabschnitt der Wohnanlage an der Kufsteiner/Ecke Wexstraße.

Angeboten werden 59 Eigentumswohnungen mit 38 bis 101 Quadratmetern Fläche. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind mit Gartenterrasse, Balkon oder Dachterrasse ausgestattet. Im Westen fällt der Blick auf eine ruhige Grünanlage mit Rasenhügeln, Sitz- und Spielgelegenheiten im geschützten Innenhof. Im Osten erhebt sich das denkmalgeschützte Funkhaus des ehemaligen RIAS, gleich neben den Toren zum weitläufigen Volkspark Wilmersdorf.

Ein geschlossenes Karree um einen grünen Innenhof

Die Bauarbeiten für das „Park Carré“ haben bereits begonnen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit 73 Wohnungen ist für das Frühjahr 2018 geplant. Unmittelbar an die drei Bauabschnitte des „Park Carré“ schließt sich im Süden ein weiteres Bauvorhaben von PROJECT Immobilien an: Erst zusammen mit der Apartmentanlage „ParkSuites“ an der Wexstraße bildet sich ein geschlossenes Karree mit insgesamt sechs Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Beide Bauvorhaben werden im KfW-70-Standard errichtet.

In Berlin startet der Verkauf für 59 Eigentumswohnungen im zweiten Bauabschnitt.

[Großes Bild anzeigen]

Leben und arbeiten in zentraler Lage

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf punktet mit einer hervorragenden Nahversorgung bei sehr guter Verkehrsanbindung. Zur S- und U-Bahnstation Bundesplatz sowie zum Innsbrucker Platz sind es nur wenige hundert Meter. Die nächste Anschlussstelle der Stadtautobahn A100 ist lediglich zwei Minuten entfernt.

Der Verkauf für die Wohnungen des 2. Bauabschnitts des „Park Carré“ beginnt am 2. Oktober 2016 von 12 bis 16 Uhr direkt vor Ort im Info-Center in der Durlacher Straße 5, 10715 Berlin-Wilmersdorf.

1.844 Zeichen inkl. Leerzeichen. Druckfreigabe erteilt. Belegexemplar erbeten.

Mehr Infos zu dieser Immobilie finden Sie unter www.park-carre.com

Mehr Infos zum Unternehmen finden Sie unter www.project-immobilien.com

Pressegrafik in Druckqualität zum kostenlosen Download:www.project-immobilien/_assets/presse/PROJECT_Park_Carre_2BA.jpg