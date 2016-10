Parkett Direkt etabliert mit der 30 Jahre Zufriedenheits-Garantie einen ganz besonderen Kundenservice

Der in Berlin ansässige Fachhändler Parkett Direkt erweitert ab sofort den Serviceumfang um eine 30 Jahre Zufriedenheits-Garantie.

Von Fertigparkett und Massivholzböden über Bambus-, Kork- und Vinylböden bis hinzu Verlegezubehör und Pflegemittel verfügt Parkett Direkt über ein breites Angebotsspektrum. „Mit der neuen Zufriedenheits-Garantie, die drei Garantieleistungen umfasst, wird der Bodenkauf bei Parkett Direkt noch attraktiver“, so Henri Stelzer, Geschäftsführer von Parkett Direkt. Das Unternehmen garantiert jedem Kunden eine 30 Tage Best-Preis-Garantie auf alle Böden. Zudem wird das über das gesetzliche Widerrufsrecht hinausgehende, freiwillige Rückgaberecht um 60 Tage angehoben. Besonderer Vorteil: die Garantie greift auch, wenn bereits 10% der Pakete geöffnet sind. Sollten Kunden wider Erwarten mit dem Kauf unzufrieden sein, erhalten sie ihr Geld zurück – und das bis zu 90 Tage nach dem Kauf. Darüber hinaus garantiert Parkett Direkt 30 Jahre lang, den Boden nachzuliefern, sollte dieser Mängel aufweisen. „Wir sind absolut überzeugt von unseren Produkten und glauben, dass unsere über 3.300 Trusted Shop Bewertungen dies beweisen. Mit der Zufriedenheits-Garantie unterstreichen wir das Vertrauen in unsere Produkte und geben dieses an unsere Kunden weiter“, so Henri Stelzer.

Parkett Direkt: Bereits seit dem Jahr 1996 ist das Unternehmen Parkett Direkt professioneller Partner in allen Fragen rund um Parkett, Vinylparkett, Fertigparkett, Bambusparkett, Korkboden, Massivdielen oder Landhausdielen. Neben den begehbaren Parkett Ausstellungen in Berlin, Hannover und Stuttgart, vertreibt Parkett Direkt Bodenbeläge online im Internet unter www.parkett-direkt.net.