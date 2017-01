Parkett OWL - Parkett Schleif Experte in Bielefeld

Am Rande des Teutoburger Waldes liegt Bielefeld. Die größte Stadt der Region Ostwestfalen-Lippe ist gleichzeitig ihr wirtschaftliches Zentrum.

Hier haben große Namen der Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie, der Dienstleistungsbranche und des Maschinenbaus ihren Standort. Hier leben und arbeiten junge Kreative und gestandene Geschäftsleute. Sie leben in natürlichen und warmen Wohnungen, ihre Arbeitsplätze sind inspirierend und klar und sie begegnen sich in eleganten Hotel-Lobbys und Einkaufszentren. Und alle diese Orte kann Parkett OWL ( http://www.parket-owl.de ) maßgeblich mitgestalten.

Seit über 20 Jahren ist der Experte für Parkett schleifen in Bielefeld (https://schleifen.parkett-owl.de/bielefeld/ ) tätig und kümmert sich um die Aufarbeitung von Parkett-, Holz- und Dielenböden. In dieser Zeit hat er über 200.000 m2 Böden geschliffen, darunter einzelne Aufträge, die über 4.000 m2 umfassten. Von der kleinen Einzimmerwohnung bis zum Flughafen - der Parkett-Experte bietet für jeden Raum das passende Aufarbeitungs-Paket und will dabei mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Wichtige Bestandteile des Konzepts für Kundenzufriedenheit sind dabei eine offene, nachvollziehbare Preiskommunikation, die Verwendung hochwertiger Qualitätsware, fundierte Beratung und Zuverlässigkeit. Finanzielle Anreize werden den Kunden außerdem durch gestaffelte Rabatte (bis zu 10 %) bei größeren Aufträgen und Anzahlungen geboten.

Parkett OWL bietet drei verschiedene Pakete zum Parkett abschleifen und für die Versiegelung von Holz- und Dielenböden an. Ab 26,99 €/m2 gibt es die mit dem EU Ecolabel zertifizierte, umweltverträgliche Komfort Versiegelung, die vor allem für 1-2 Personenhaushalte geeignet ist und für Mietobjekte empfohlen wird. Eine höhere Strapazierfähigkeit bietet die First Class Versiegelung ab 28,99 €/m2, die besonderen Schutz vor Kratzern bietet und so ideal für Haushalte mit vierbeinigen Mitbewohnern ist. Für besonders hohe Beanspruchungen gibt es darüber hinaus noch das Schleif- und Lackpaket der Premium Versiegelung ab 32,99 €/m2, das ein rutschhemmendes Endergebnis liefert und damit auch die erste Wahl für die Behandlung von Treppenstufen ist. Die drei Versiegelungs-Pakete werden ergänzt durch das zusätzliche Angebot der First Class Oil Imprägnierung ab 27,99 €/m2, welche das Schleifen und Ölen der Böden umfasst. Hierbei wird die natürliche Optik des Parkett-, Holz- oder Dielenbodens hervorgehoben und eine Verbesserung des Raumklimas bewirkt. Sämtliche Bodenbehandlungen erfolgen mithilfe neuester Technik und Lacken bzw. Ölen des Marktführers.

Wer sein Parkett abschleifen lassen will, findet in Parkett OWL einen Ansprechpartner, der von der ersten Beratung bis über den Abschluss des Auftrages hinaus mit Sachverstand und Erfahrung immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kunden hat. Nach Absprache können zusätzliche Arbeiten wie das Ausräumen der Möbel oder das Färben des Bodenbelags übernommen werden. Parkett schleifen in Bielefeld ist mit diesem Experten an Ihrer Seite der sichere Weg zu Ihrem privaten oder beruflichen Wohlfühlort.