Parkhotel Stuttgart Messe-Airport: Erneut als eines der besten Tagungshotels ausgezeichnet.

Großer Grund zur Freude im Parkhotel Stuttgart Messe-Airport: bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland hat das Haus in Leinfelden-Echterdingen erneut sehr gut abgeschnitten.

Rund 4.000 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler haben mit mehr als 20.000 Stimmen ihren Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ bestimmt.

Wählbar waren bei dieser zum 15. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 250 Germany“ aufgenommenen exakt 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng selektierten Auswahl gehört das Parkhotel Stuttgart Messe-Airport schon seit der Eröffnung im Jahr 2011.

Dieses Jahr fand die Preisverleihung der „Besten Tagungshotels in Deutschland 2016“ in Goslar statt. Die Urkunden und Preise wurden in sechs Kategorien vergeben, die sich in Seminare, Konferenzen, Klausuren, Events, Kongresse und Meetings unterscheiden.

Parkhotel Stuttgart Messe-Airport; 2. Platz im Bereich Konferenz - Top 250 Tagungshotels

Das Parkhotel Stuttgart Messe-Airport hat in den Kategorien Konferenz, Meeting und Seminar erneut sehr gute Platzierungen erreicht. Zu verzeichnen gibt es Platz neun in der Rubrik Meeting, Platz vier in der Kategorie Seminar und den zweiten Platz im Bereich Konferenz.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieses Jahr so gut bei diesem Wettbewerb abgeschnitten haben. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es macht uns sehr stolz, dass die Gäste gerne bei uns tagen und wir zu den Top-Tagungshotels gehören.“, so Elouan Pêcheur, Direktor des Parkhotel Stuttgart Messe-Airport.

Gesondert geehrt wurde Geschäftsführerin Andrea Scheidtweiler. Sie erhielt die Auszeichnung „Top-Tagungshotelier 2016“ aufgrund von Ihrem besonderen Engagement. Garant für Ihren Erfolg sind harte Arbeit, Ehrgeiz sowie Geradlinigkeit, sagt sie selbst. Ein wichtiges Thema mit dem sie sich intensiv beschäftigt, ist der Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie. Durch neue Arbeitsmodelle sowie die Berücksichtigung von Mitarbeiterbedürfnissen möchte sie die Branche wieder für junge Leute attraktiv gestalten. Aufgrund dessen hat sie sich das Ziel gesetzt, die Bedingungen für das HDV-Zertifikat „Exzellente Ausbildung“ zu erfüllen. Seit 2016 erfüllt das Parkhotel Stuttgart Messe-Airport alle Kriterien.

Auch das Schwesternhotel „Parkhotel Pforzheim“ konnte mit seinem Tagungsangebot überzeugen. In der Kategorie Kongress gewann es den ersten Platz, im Bereich Konferenz kam es auf Platz sieben und in der Kategorie Seminar lag das Parkhotel Pforzheim auf Platz 14.