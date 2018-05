Passt nicht, gibt's nicht - Die erste flexible Buchhülle easy.cover von herlitz

Passend für alle Schulbücher: Die neue flexible Buchhülle herlitz easy.cover erleichtert Eltern und Schülern ab sofort den Schulbeginn.

Sie ist flexibel in der Breite und Höhe anpassbar und schützt so verlässlich alle gängigen Schulbuchformate bis hin zum Atlas. Die robuste Schulbuchhülle herlitz easy.cover ist ab März 2018 im Handel erhältlich.

Warum Nerven lassen, wenn es auch easy.cover geht?

Jedes Jahr pünktlich zum Schulbeginn stehen Eltern und auch Schüler vor der Frage: Wie schaffe ich es, alle Schulbücher schnell und einfach einzuschlagen, ohne lange nach den passenden Hüllen im Handel zu suchen oder die Bücher zu bekleben?

Die neue flexible Buchhülle von herlitz löst ganz einfach diese Probleme. Mit nur einer universellen Hüllengröße schützt herlitz easy.cover alle gängigen Buchformate zuverlässig vor Verschmutzung und Beschädigung. Als erste Schulbuchhülle ist sie flexibel an verschiedene Höhen und Breiten bis zu einem Buchformat von 335 mal 540 Millimeter anpassbar und hält, ohne am Buch festzukleben. Sogar Atlanten können mühelos eingeschlagen werden.

Zum perfekten Buchschutz in nur vier Schritten

Mit herlitz easy.cover können alle Schulbücher in nur vier leichten Schritten schnell und ordentlich eingeschlagen werden. Auf der Verpackung befinden sich dafür eine Anleitung und ein QR-Code mit Link zum Erklärvideo.

Die neue Schulbuchhülle herlitz easy.cover gibt es als praktischen Mehrfachpack in zwei Produktvarianten: Ob in einer handlichen Transport- und Aufbewahrungsbox oder verpackt im Polybeutel, der Mehrfachpack beinhaltet fünf robuste, glasklar transparente Buchhüllen aus PP-Folie, 24 Eckenschutzkleber (inklusive Reserve-Set), fünf flexibel platzierbare Namensetiketten und eine Anleitung.

Der Mehrfachpack wird zum smarten Preis von je 4,99 Euro (UVP) angeboten.

Über herlitz

Am Puls der Zeit

Die Marke herlitz ist lebendig, farbenfroh und orientiert sich an aktuellen Trends. Verlässliche Schul- und Büroprodukte für jedermann und zu einem fairen Preis haben sie in über 100 Jahren zu einer der bekanntesten Schreibwarenmarken Deutschlands gemacht. Bereits in den 1960er-Jahren schlug herlitz diesen Weg ein und führte als erstes Unternehmen funktionale Produkte, wie Malblöcke mit trendigen Motiven, ein. Heute bietet herlitz eine breite Produktpalette von Büro- und Schreibwaren in angesagten Designs – für Menschen, die ihren Alltag mit trendigen Produkten schöner und bunter gestalten möchten.

herlitz im Internet: http://www.herlitz.eu und http://www.facebook.com/herlitzdeutschland

