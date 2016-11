Passwort- und Identitäts-Management: Sicherer Schlüsseldienst

Die MATESO GmbH kündigt „Password Safe 8“ mit einzigartigen Features an. Was haben Systemhäuser, die IT-Abteilung, Banken und Sie gemeinsam? Alle verfügen über hochsensible Daten, die es vor dem Zugriff Krimineller zu schützen gilt.

Grob fahrlässig handelt, wer dabei nicht auf ein professionelles Passwort-Management-Programm vertraut. „Password Safe“ der deutschen Firma MATESO GmbH gilt seit Jahren als erste Adresse. Der Vordenker aus Deutschland, der 19 der DAX-30-Unternehmen zu seinen Kunden zählt, bietet ab sofort die komplett neue Version 8 für Firmen und Konzerne an.„Password Safe“ von MATESO® gilt schon heute als eines der besten Programme zum effektiven Management von Passwörtern. Die neue Version 8 ist ab sofort erhältlich und durch den deutlich verbesserten Komfort und neuen Features noch anwenderfreundlicher.Zu den Besonderheiten aller Versionen zählen• Ende-zu-Ende Verschlüsselung• Rollenkonzept mit Rechte bis auf Datensatzfeldebene• Revisionssichere Protokollierung• Sicherheitsstufen für Einstellungen• Definierbare Passwort Richtlinien bis auf Passwortfeldebene• Neues Browser-Addon und Single-Sign-On Agent• Integrierter SSH und RDP Client zur Verwaltung von IT Infrastrukturen• Anpassbare Dashboards• Lernfähiger Suchfilter- und VolltextsucheAll diese Funktionen sind in der Essential-Edition enthalten.

Die Professional-Edition beinhaltet bereits wertvolle Profi-Funktionen. Password Safe Professional bietet zusätzlich unter anderem

• Sichtsperre für Passwörter (automatische Eintragung ohne das Passwort zu sehen)

• Siegel nach Mehr-Augen-Prinzip

• Zwei-Faktor-Authentifizierung

• Offline Zugriff

Die Enterprise Edition unterstützt Systemadministratoren mit erweiterten Funktionen und Szenarien für den hochverfügbaren Einsatz der Software in größeren Benutzerkreisen. Durch die Automatisierung vieler Teilbereiche bleiben IT Administratoren, Abteilungsleiter oder auch der Security Officer stets auf dem Laufendem.

Enterprise bietet zusätzlich unter anderem

• Analyse von Berechtigungen

• Automatische Reports

• AD Integration

• Temporäre Freigaben nach Zeitplanung

• Lastverteilung und Hochverfügbarkeit über mehrere Anwendungsserver

• Replikation (verteilte Standorte)

In Q1/2017 folgt auch die vierte Edition Enterprise Plus mit folgenden herausragenden Funktionen zur Verwaltung aller privilegierten Accounts im Unternehmensnetzwerk. In der Enterprise Edition Plus übernimmt Password Safe die automatische Verwaltung von Passwörtern wie Service Accounts, Datenbankzugänge, etc. Beispielsweise können Service Accounts durch einen Netzwerk Scan ermittelt, in Password Safe überführt und für einen automatischen Password Reset konfiguriert werden. Die Passwörter sind somit nur Password Safe bekannt und werden nach einem Zeitintervall oder bei Zugriff geändert. Ein externer Mitarbeiter kann mit einer solchen Funktion problemlos angebunden werden, da das Passwort nach Verwendung geändert wird. Schwache Passwörter gehören somit der Vergangenheit an.

• Discovery (automatischer Netzwerk Scan)• Password Reset• API• HSM Integration• Session Monitoring (Benachrichtigung bei untypischem Benutzerverhalten)• Session Recording (Aufnahme von RDP und SSH Verbindungen)

„IT-Sicherheit ist unsere Leidenschaft, der Vertrieb ausgereifter Lösungen mit bestem Service für Partner und Kunden unser Geschäft. Die Lösungen des Passwortsicherheit-Vorreiters genießen schon heute einen exzellenten Ruf. Die neue Programmgeneration verspricht einen weiteren Quantensprung zugunsten optimaler Sicherheit von Passwörtern“, erläutert Johannes Haseneder, Vertriebsleiter bei sysob, dem Distributor für die Software „Password Safe“ im DACH-Raum. Thomas Malchar, MATESO-Gründer und CEO ergänzt: „Mit der neuen Version 8 haben wir eine Software für Firmen entwickelt, welche die individuellen Bedürfnisse unterschiedlichster Firmen abbilden kann.“