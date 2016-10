Patientenveranstaltung: Gesunde Gefäße für Solingen

Bereits 4,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Durchblutungsstörungen der Beine. „Die Beschwerden machen nicht an der Stadtgrenze halt“, sagt Dr. Udo Huberts, Chefarzt der Gefäßchirurgie am St. Josef Krankenhaus Haan. „Deshalb möchten wir auch die Solinger informieren, beraten und kostenlos die Beindurchblutung messen.“ Rauchen, Bluthochdruck, falsche Ernährung und zu wenig Bewegung sind die klassischen Risikofaktoren, die zu Ablagerungen in den Gefäßen führen können. „Jeder Dritte über 40 Jahren ist in Deutschland bereits betroffen“, sagt Dr. Udo Huberts. Unbehandelt kann die Erkrankung gravierende Folgen haben, bis zur Amputation der Beine führen.

Eine fortgeschrittene Ateriosklerose, so der medizinische Fachausdruck, lässt sich nicht beheben oder heilen. „Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Durchblutung der Beine wieder zu verbessern“, erklärt Dr. Udo Huberts. Diese reichten von einfachen Aufdehnungen mit Ballons über die Implantation von Gefäßprothesen, so genannten Stents, bis hin zu Bypässen, einer Art Umleitung um die verengte Stelle.

Gerade Diabetiker müssen ein besonderes Augenmerk auf die Durchblutung der Beine legen. „Ein gut eingestellter Blutzucker ist eine wichtige Voraussetzung, um die Folgen einer Durchblutungsstörung zu verhindern“, sagt Dr. Ingo Röhrig, Chefarzt des Diabeteszentrums Rheinland Haan. Ein schlecht eingestellter Diabetes mit dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten führt zu Veränderungen an den Blutgefäßen. Kommen dann noch andere Faktoren hinzu, steigt das Risiko einer Erkrankung enorm. „Das Tückische ist, dass sich die Gefäße sich langsam, oft über Jahrzehnte langsam verengen“, sagt Dr. Ingo Röhrig. „Die Schmerzen kommen erst, wenn kaum noch Blut fließen kann.“

Während des Info-Tages „Gesunde Gefäße für Solingen“ am Samstag, den 15. Oktober 2016, spricht Dr. Udo Huberts zum Thema „Wenn das Gehen schwer fällt – Durchblutungsstörungen der Beine. Erkennen – Behandeln – Vorbeugen“. Anschließend referiert Dr. Ingo Röhrig über „Durchblutungsstörungen und Diabetes – eine gefährliche Kombination“. Anschließend stehen die Experten für Fragen zur Verfügung. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, kostenlos die Beindurchblutung messen zu lassen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gesunde Gefäße für Solingen

Samstag, 15. Oktober 2016, 10 bis 13 Uhr

Kplus Forum Solingen an der St. Lukas Klinik

Schwanenstraße 132, 42697 Solingen-Ohligs

Vorträge

Wenn das Gehen schwer fällt – Durchblutungsstörungen der Beine. Erkennen – Behandeln – Vorbeugen

Dr. Udo Huberts

Chefarzt Gefäßchirurgie St. Josef Krankenhaus Haan

Leiter Gefäßzentrum Kplus

Durchblutungsstörungen und Diabetes – eine gefährliche Kombination

Dr. Ingo Röhrig

Chefarzt Diabeteszentrum Rheinland Haan

Fragen und Diskussion

Kostenlose Messung der Beindurchblutung