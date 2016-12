Paul Gielow ist International Solution Consultant für Perfion Produktdatenverwaltung

Bei Perfion freut man sich. Jetzt gehört nämlich auch Paul Gielow zum ständig wachsenden Team.

Der neue International Solution Consultant für die Perfion PIM-Lösung in Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügt über jahrelange Erfahrung mit Produktinformationsmanagement.

Schon mit 15 Jahren hat Paul Gielow begonnen Websites für Vereine, Hotels und Restaurants zu entwickeln und ist so dann auch zum späteren Bachelorstudium „Digitale Medien“ gekommen. Bereits während des Studiums hat Paul eigenständig größere Kundenprojekte im Bereich der systemgestützten und hochautomatisierten Medienproduktion betreut.

JUGEND + JAHRELANGE PIM-ERFAHRUNG – EINE WUNSCHKOMBINATION

Trotz seiner erst 28 Jahren hat Paul schon 7 Jahre Projektmanagement-Erfahrung für PIM, MAM und Werbemittelproduktionsprojekte gesammelt und kann zudem eine beeindruckende Berufslaufbahn vorweisen. Nach seinen Tätigkeiten als Web-Entwickler war Paul so u.a auch bei der Meyle+Müller GmbH+Co.KG, einem der größten, innovativsten und erfolgreichsten Mediendienstleister in Deutschland, als Projektmanager und Consultant beschäftigt.

Paul Gielow - International Solution Consultant bei Perfion GmbH

[Großes Bild anzeigen]

Neben dem klassischen Projektmanagement, hat sich Paul auch im Bereich Anforderungsmanagement spezialisiert. Er liebt es, ein Lösungsdesign, sowohl auf fachlicher, als auch auf technischer Ebene, zu entwickeln und in Kundenprojekten oder mit der Produktentwicklung zusammen umzusetzen. In den vergangenen Jahren hat er so schon bei vielen Kunden die Prozesse durchleuchtet, verschlankt und systemisch hoch-automatisiert abgebildet.

BEEINDRUCKT VOM PERFION PIM-SYSTEM

Der erfahrene PIM-Projektleiter ist stolz darüber, jetzt zum Perfion-Team zu gehören:

„Was mich an Perfion besonders beeindruckt hat, ist, wie schnell man sich in das System einarbeiten konnte und wie intuitiv unsere Kunden bereits nach kurzer Zeit mit dem System umgehen. Viele reden immer darüber, dass sie eine Standard-Lösung haben, oft ist das aber leider nicht der Fall.

Perfion hingegen ist zu 100% Standard und zudem noch schlank designed.

Gerade deswegen finde ich die hohe Flexibilität und die enorme Leistungsfähigkeit von Perfion überwältigend. Bereits nach wenigen Tagen ist man in der Lage komplexe Datenmodelle zu modellieren und diese in verschiedene Ausgabekanäle auszuspielen und das alles, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Das ist einfach genial!“