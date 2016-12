Perak, oft auch das Silberland genannt, war mit seinen Kalksteingebirgen einst das reichste Zinnabbaugebiet der Halbinsel Malaysia.

Die Stadt besitzt reichhaltige kulturelle und historische Schätze und lockt Besucher auf viele interessante Sehenswürdigkeiten. Vom lieblichen, kleinen Fischerdörfern, tramhaften Stränden, Museen, Höhlentempel bis hin zu der größten Blume der Welt – Rafflesien genannt –, zu entdecken gibt es einiges.Eine Mischung aus Fischersiedlungen und traumhaften FerienresortsDie Insel Pangkor ist mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Ferienanlagen und Fischersiedlungen eine faszinierende Urlaubsdestination. Kulturinteressierte Touristen erkunden die lebhaften Fischerdörfer und verschaffen sich einen Einblick in das Leben der Einheimischen. Strandurlauber genießen an den beliebten Strandabschnitten von Pangkor, Pasir Bogak und Teluk Nipah nicht nur Sonne und Meer, sondern probieren auch diverse Freizeitangebote wie Tauchen, Schnorcheln, Windsurfen und Angeln aus. Ob ein romantischer Urlaub oder Flittern: Die traumhaften Strände und Luxus Resorts locken verliebte mit besonderen Hochzeitsangeboten und Honeymoon-Paketen an. Im Pangkor Laut Resort erleben Paare eine unvergessliche Trauungszeremonie am Strand. Weltstars wie Joan Collins haben hier den schönsten Tag ihres Lebens zelebriert.

Das Wissen über anderen Kulturen

Eine der vielen Touristenattraktionen von Perak ist das Darul-Ridzuan-Museum, das die Zeitgeschichte und die Entwicklung von Ipoh — das Verwaltungszentrum und die Hauptstadt des Landes — aufzeigt. Das Museumsgebäude hat seine eigene bemerkenswerte Geschichte. Es wurde vor mehr als 100 Jahren erbaut und als offizielle Residenz der malaysischen Würdenträger des Distrikts Kinta genutzt. Eine weitere Touristenattraktion ist der Sam Poh Tong Temple, 5 Kilometer südlich von Ipoh entfernt. Der Tempel ist ein eindrucksvolles Kunstwerk mit verschiedenen Buddha-Statuen, die zwischen den natürlichen Stalaktiten und Stalagmiten arrangiert sind.

Zurück zum Ursprung: Natur pur

Das Belum Waldschutzgebiet ist eines der größten unberührten Waldschutzgebiete der Halbinsel Malaysia. Hier wächst die größte Blütenpflanze der Welt, die Rafflesia. Nichts für schwache Nerven aber definitiv etwas für Naturfans und Abenteuerlustige: ein treffen mit Elefanten, Nashörnern, Tapiren und Tigern während einer Wanderung durch Belum. Im Wald leben auch Orang Asli — die Ureinwohner der malaiischen Halbinsel der australisch-malaysischen Ursprünge. Die Orang Asli haben ihr zuhause im Belum vor 10.000 Jahren gefunden. Die Semi-nomadischen Dörfer sind heute auf der Inseln von Belum Temenggor zu finden. Sie leben in Bambushütten, jagen kleine Säugetiere mit Blasrohren, Angeln und sammeln Pflanzen aus dem Wald.

Die vielen Angebote machen Perak zu einer Top-Reisedestination in Malaysia. Besucher entdecken an jeder Ecke künstlerische Arbeiten die von Menschenhand erschaffen oder natürlich gewachsen sind. Perak ist auch für seine landestypischen Speisen weit über die Grenzen Malaysias bekannt. Das Essen gilt als eines der Besten in der Region.

