Perfekte Vorsorge von Spezialisten Die Dental Specialists aus Düsseldorf Kaiserswerth sind ein zertifiziertes Perio Prevention & Therapy Center und haben sich auf die frühzeitige Erkennung und Therapie von Parodontitis spezialisiert. Die Mundflora ist ein ausgewogenes Ökosystem. Gerät es ins Ungleichgewicht, können orale Entzündungen wie zum Beispiel Gingivitis und Parodontitis entstehen. Doch dabei bleibt es unter Umständen nicht: Denn was im Mund geschieht, wirkt sich unmittelbar auf den gesamten Körper aus. Es kann Krankheiten auslösen oder auch bestehende begünstigen. Insbesondere Menschen, die unter chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Rheuma leiden, sind bei nicht erkannten Erkrankungen im Mundraum gefährdet. Durch die gesteigerte Thrombosegefahr, kann es auch schneller zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt kommen und für schwangere Frauen steigt das Risiko einer Frühgeburt. Darum legen die Dental Specialists größten Wert auf eine Früherkennung und umfassende Behandlung von Parodontitis-Erkrankungen. Laut dem Magazin Safe nehmen versteckte Entzündungen zu – jeder zweite Deutsche über 35 ist bereits betroffen. Experten schätzen, dass bundesweit rund 28 Millionen Menschen von einer Parodontitis betroffen sind. Bei Männern ist das Risiko höher als bei Frauen. Die Wenigsten aber ahnen etwas von der Erkrankung, noch von deren möglichen Auswirkungen. Zumal sie oft nur einzelne Zähne betrifft, zumeist schmerzlos verläuft und der Patient die möglichen Auswirkungen auf den Körper in der Regel gar nicht auf den Mundraum zurückführt. Dadurch wiederum kann sich die Erkrankung unbemerkt ausbreiten. Die Dental Specialists legen darum größten Wert auf die Früherkennung und führen die Perio Prevention in mehreren Schritten durch: 1. Zunächst analysieren sie mit Hilfe des einfachen MMP8-Speicheltests innerhalb weniger Minuten und völlig schmerzfrei den exakten Entzündungsstatus, die Bakterienflora und den Zustand Ihres Zahnfleisches.

2. Im nächsten Schritt wird das geschädigte Gewebe mit gezielter Lasertherapie oder photothermischer Therapie behandelt. Hierbei wird schonend und zugleich höchst effektiv gearbeitet.

3. Wichtig ist dann der Langzeitschutz: Bei der so genannten Perioshine- bzw. Dentcoat-Therapie werden mit Hilfe von Kristalllösungen die Oberflächen der Zähne versiegelt.

4. Danach sind Sie selber gefragt: Der Heilungsprozess wird im Anschluss an die Praxistherapie durch die tägliche Zahnpflege von Ihnen zu Hause unterstützt.

5. Wichtig ist die Nachsorge: Mit dem einfachen und schnellen MMP8-Speicheltest wird regelmäßig der Heilungserfolg kontrolliert. 5. Wichtig ist die Nachsorge: Mit dem einfachen und schnellen MMP8-Speicheltest wird regelmäßig der Heilungserfolg kontrolliert. Das Allerwichtigste zur Früherkennung ist indes der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt.

Als zertifiziertes Perio Prevention & Therapy Center ist die Praxis der Dental Specialist dafür die richtige Adresse. Am 16. Oktober 2016 von 11.00 bis 17.00 Uhr sind die Ärzte der Dental Specialists auch auf dem dritten Wellness- & Gesundheitstag in den Düsseldorfer Schadow Arkaden vertreten. Ab 11.00 Uhr informieren Dr. Caroline Kentsch und Dr. Martin Jörgens (Profesor Invitado der Universität Sevilla) dort in Fachvorträgen zu den Themen Perio Prevention und Funktionsdiagnostik / CMD. Danach beraten die Dental Specialists Sie gerne zu allen zahnmedizinischen Themen an Ihrem Stand. Λ nach oben 13.10.2016 09:32 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

