Perfektes Zubehör für eine rauschende Silvesterparty

Vom robusten Lautsprecher bis zu praktischen Gadgets für eine eigene Fotobox — mit dem richtigen Zubehör wird jede Silvesterparty zum Erfolg.

Bamberg, 13. Dezember 2016 – Tschüss 2016! Hallo 2017! Nach einem besinnlichen Weihnachtsfest soll zum Jahreswechsel die Party des Jahrhunderts folgen? Dann sind einige Gadgets unerlässlich, um sorgenlos den Partytrubel zu genießen und unvergessliche Erinnerungen festzuhalten. Von der passenden Ausstattung für eine Fotobox über robuste Lautsprecher für die Partymusik bis zum geeigneten Handyschutz – mit den richtigen Accessoires wird die Silvesterparty zu einem vollen Erfolg.

Alle Fakten im Überblick:

• Mit nur zwei bis drei Gadgets und einem Smartphone oder Tablet eine eigene Fotobox gestalten: magnetische Halterung magicMOUNT Pro von Scosche, Bluetooth-Button von Satechi als Auslöser und Speicherstick iBridge 3 von Leef für iOS-Geräte

• Kompakte Kamera Compass von Drift für spontane Partyfotos, Zeitraffer- und Full-HD-Videoaufnahmen

• Satte Partyklänge mit dem robusten und wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher boomBOTTLE+ von Scosche• Flexible Musiksteuerung per Bluetooth mit dem Media Button von Satechi• Rundumschutz fürs iPhone und iPad während der Party mit wasserdichten und robusten Hüllen von Catalyst• Alle Artikel im Fachhandel und online bei http://www.technikdirekt.de http://www.gravis.de oder http://www.scosche.eu erhältlich

Bitte lächeln!

Was wäre eine Silvesterparty ohne lustige Schnappschüsse? Mit wenig Aufwand lässt sich eine eigene Fotobox gestalten, die nicht nur die Gäste überraschen, sondern auch für den ultimativen Partyspaß sorgen wird. Ausgestattet mit witzigen Utensilien zum Verkleiden, einem Smartphone oder Tablet und den passenden Gadgets, werden die Feiernden nicht genug davon bekommen ihre lachenden Gesichter in die Kamera zu halten und Schnappschüsse von sich zu machen. Die Halterungen magicMOUNT Pro von Scosche mit starken Neodym-Magneten bringen das mobile Endgeräte einfach und sicher in der richtigen Position an. Ausgestattet mit einem Saugnapf oder einer selbstklebenden Unterseite können die Universalhalterungen auf fast jeder Oberfläche angebracht werden und dank des drehbaren Kopfes findet sich schnell der vorteilhafteste Aufnahmewinkel. Zum perfekten Foto fehlt nur noch der Shutter Button von Satechi. Das runde Gadget verbindet sich über Bluetooth mit dem Smartphone und löst per Knopfdruck den Schnappschuss aus. Viele Aufnahmen bedeuten jedoch viel Speicherplatzbedarf und das kann besonders bei iOS-Geräten zu einem Problem werden. Nicht mit dem iBridge 3 von Leef: Der kompakte Stick erweitert im Handumdrehen den Speicher des iPhones oder iPads um 16 bis zu 256 Gigabyte. Fotos und Videos werden direkt auf dem externen Speicherlaufwerk gespeichert und lassen sich dank eines USB-3.1-Steckers schnell auf den Computer oder Laptop übertragen. Der iBridge 3 ist mit einem Lightning-Stecker ausgestattet und daher nur mit iOS-Geräten kompatibel.

Kompakte Kamera für unterwegs

Auch unterwegs auf einer Tour durch die Partynacht dürfen Erinnerungsfotos nicht fehlen. Die Kamera Compass von Drift ist dafür das ideale Gadget, denn per Fingertipp oder Knopfdruck lassen sich schöne Momente spontan festhalten ohne dafür das Smartphone aus der Tasche zu holen. Von außen absolut unauffällig, hat es die handliche Kamera in sich: Sie speichert 8-Megapixel-Fotos, Full-HD-Videos und ermöglicht Aufnahmen im Zeitraffer. Angesteckt an ein Kleidungsstück ist sie stets griff- und aufnahmebereit und fängt jeden besonderen Moment der Silvesternacht ein.

Feuerwerk für die Ohren

Keine gute Party ohne Musik! Für satte Klänge bis in die Morgenstunden des neuen Jahres sorgt die boomBOTTLE+ von Scosche. Der Lautsprecher im Isolierkannen Design verbindet sich via Bluetooth 4.0 mit einem Smartphone, Tablet oder PC über eine Distanz von bis zu zehn Metern. Wasserdicht und aus schlagfestem Material trotzt er Partygefahren wie Sektduschen oder Stürzen vom Tisch. Für echten Stereo-Betrieb lassen sich zwei boomBOTTLE+ kabellos miteinander koppeln und als linker und rechter Lautsprecher konfigurieren. Der leistungsstarke 6.000-mAh-Akku liefert dabei bis zu 15 Stunden mobilen Musikgenuss. Die Wiedergabe wird bequem über Tasten direkt am Lautsprecher oder über das Smartphone aus der Ferne gesteuert. Damit der Handyakku die Nacht bis ins neue Jahr 2017 durchhält, lässt er sich simultan an der boomBOTTLE+ aufladen. Wer dann trotzdem nicht auf die bequeme Fernsteuerung der Musik verzichten möchte, für den hat Satechi eine clevere Lösung: Mit dem Media Button werden Musikwiedergabe, Titelsprung und Lautstärke per Tastendruck und Bluetooth gesteuert. So können auch die Hobby-DJs unter den Feiernden bequem per Knopfdruck über die Musikwiedergabe entscheiden ohne dass der Gastgeber ihnen sein Smartphone anvertrauen muss.

Robuste Hüllen für feuchtfröhliche Abenteuer

Kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Das Smartphone schwimmt in einer

Sektpfütze oder das iPad mit der Party-Playlist segelt im hohen Bogen vom Tisch. Doch mit den robusten Schutzhüllen von Catalyst überlebt das Mobilgerät auch die wildesten Silvesterpartys. Die wasserdichten Hüllen bieten Rundumschutz für iPhone und iPad ohne dabei die Bedienbarkeit des Gerätes einzuschränken. Die Gummiumrandung absorbiert nicht nur Stöße aus bis zu zwei Metern Höhe, sondern sorgt bei iPhones auch für einen frischen Farbakzent.

Verfügbarkeit

Alle Produkte sind im Fachhandel und online bei http://www.technikdirekt.de , http://www.gravis.de und http://www.scosche.eu erhältlich. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marken Scosche, Satechi, Leef, Drift und Catalyst in Deutschland.

Produktübersicht mit Shoplinks und Preisen (UVP inkl. MwSt.):

• Scosche magicMOUNT Pro Dash: 24,90 Euro

• Scosche magicMOUNT Pro Dash/Window: 29,90 Euro

• Satechi Shutter Button: 24,99 Euro

• Leef iBridge 3 (je nach Speicherkapazität): ab 49,99 Euro (16 GB)

• Drift Compass: 129,00 Euro

• Scosche boomBOTTLE+: 179,90 Euro

• Satechi Media Button: 29,99 Euro

• Catalyst Schutzhüllen für iPhones: 74,90 Euro (iPhone 6/6s)

79,90 Euro (iPhone 6/6s Plus)

• Catalyst Schutzhüllen für iPads: 99,90 Euro (iPad mini 4)

139,90 Euro (iPad Pro 9,7 Zoll/Air 2)

169,90 Euro (iPad Pro 12,9 Zoll)

Soular Distribution

Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter

anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Danalock,

führender Anbieter für smarte Türschlösser. http://www.soular.de

