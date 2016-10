Zum zweiten Mal ist Perfion in 2016 durch die führende, dänische Finanz- und Wirtschaftszeitung "Dagbladet Børsen" zum Gazelle-Unternehmen ernannt worden.

Perfion gehört somit zur Elite der am schnellsten wachsenden Unternehmen Dänemarks.

Perfion – der Entwickler und Vertreiber der Perfion Lösung für Produktdatenverwaltung - positioniert sich somit auch dieses Jahr unter den ständig wachsenden dänischen Unternehmen, die Erfolg haben und neue Arbeitsplätze schaffen in einer Zeit, wo es erforderlich ist.

DER WEG ZUM ERFOLG HEISST STARKE FOKUSSIERUNG

Bei Perfion konzentriert man sich zu 100% auf die Entwicklung und den Verkauf des Perfion Systems für Produktinformationsmanagement – ein komplettes standard PIM-System für Unternehmen mit vielen Produktvarianten und Produktteilen und Kommunikation in etlichen Sprachen über viele Kanäle – sogenannte Multi-Channel-Kommunikation.

Mit der Perfion PIM-Lösung, die mit den anderen IT-Lösungen des Unternehmens zusammenarbeitet, verwalten Benutzer all ihre Produktdaten – Texte, technische Daten, Dateien, Bilder, Video, u.a.m. – aus einem einzigen Ort. Somit übernehmen sie die volle Kontrolle über alle Produktdaten auf sämtlichen Marketing- und Vertriebsplattformen.

PERFION FREUT SICH ÜBER DIE AUSZEICHNUNG

Perfions CEO, Jan Nørret, und Gründer & CTO, Dick Brunebjerg, erzählen über die Anerkennung, die durch die ‚Gazelle‘-Ernennung zum Ausdruck kommt:

"Wir sind selbstverständlich sehr stolz, dass Perfion jetzt für das zweite Jahr in Folge zu den am schnellsten wachsenden dänischen Unternehmen gehört. Bei einer wachsenden Anzahl von Unternehmen ist die optimale Ausnützung von Produktinformationen ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie - und diese Unternehmen brauchen Produktinformationsmanagement-Lösungen mit der besten Standardfunktionalität; Lösungen, die die lohnenswerteste Investition darstellen.

Es spricht sich herum, dass Perfion diese Kriterien erfüllt, und das ist selbstverständlich einer der Gründe für unseren kontinuierlichen Erfolg. Unser Wachstum ist aber vor allem auf den Einsatz unserer engagierten und erfahrenen Mitarbeiter zurückzuführen.“

KRITERIEN FÜR EINE 'GAZELLE‘-ERNENNUNG

Gazelle-Unternehmen werden einmal jährlich durch die dänische Finanzzeitung "Dagbladet Børsen" ernannt. Ausschließlich Unternehmen der Unternehmensformen A/S (AG) und ApS (GmbH) kommen in Frage. Eine Reihe von strengen und klar definierten Wachstumskriterien müssen erfüllt sein.

Der 'Gazelle'-Titel ist in Dänemark sehr prestigeträchtig.

MEHR ÜBER PERFION

Perfion wurde 2002 mit Hauptsitz in Dänemark gegründet. Da sowohl das Unternehmen als auch die Anzahl der Perfion PIM-Lösungen weltweit mit immenser Geschwindigkeit wachsen, finden Sie Perfion-Niederlassungen heute auch in den USA und in Deutschland.

http://www.perfion.de