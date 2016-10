Periplaneta Verlag auf der Buch Berlin 2016

"Berlin inside – Hauptstadtliteratur" auf der Berliner Buchmesse.

Periplaneta auf der Buch Berlin

[Großes Bild anzeigen]

Vom 19. bis 20. November 2016 findet die 3. Berliner Buchmesse im Estrel Congress & Messe Center Berlin statt. Zum zweiten Mal nimmt der Berliner Periplaneta Verlag teil und präsentiert am Stand 88 wieder eine große Auswahl seiner Neuerscheinungen. Schwerpunkt sind auch in diesem Jahr Werke unter dem Motto "Berlin inside – Hauptstadtliteratur", also Bücher und CDs aus und über Berlin. Dabei reicht das Genre-Spektrum von witziger Lesebühnenliteratur, über schwarzhumorige Krimi-Kurzgeschichten, bis hin zu subversiven Romanen.www.berlin.periplaneta.comRund 150 unabhängige Verlage und Selfpublisher aus ganz Deutschland präsentieren auf der Buch Berlin 2016 ihre Neuerscheinungen und Backlistkataloge. Circa 80 Lesungen werden während der Messe stattfinden. Die neue Location ist das Estrel Congress & Messe Center direkt am S-Bahnhof Sonnenallee. Die Messe ist Samstag und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und Schüler mit Schülerausweis kommen umsonst rein.www.buchmesse-berlin.com