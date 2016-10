Periplaneta Verlag und Mediengruppe auf der Buchmesse

Der Berliner Verlag präsentiert sich auf der Schriftgut Dresden. Zur 5. Dresdner Literaturmesse "Schriftgut", die vom 5. bis 6. November 2016 stattfindet, präsentiert der Periplaneta Verlag sich und eine große Auswahl seiner Werke.

Am Stand D-01 werden schwerpunktartig die Neuerscheinungen der Editionen Periplaneta (Belletristik) und Edition Drachenfliege (Fantasy) ausgestellt. Als Highlight wird die Berliner Autorin Marion Alexa Müller einen Ausschnitt aus ihrem Soloprogramm auf der Messe vorstellen.

Sonntag, 6.11., 13.00 Uhr, Bühne 1: Marion Alexa Müller – Jedem Tierchen sein Pläsierchen

http://www.periplaneta.com

Die Dresdner Messe

Rund 80 Verlage, Autoren, Buchhändler und andere Medienschaffende aus ganz Deutschland präsentieren sich, ihre Neuerscheinungen und Dienstleistungen auf der 5. Schriftgut. Die Dresdner Literaturmesse zeichnet sich vor allem durch ihren Mix aus Produktschaue (Buchmesse) und interaktiven Erlebnismöglichkeiten rund um das Thema Lesen aus. Somit können Bücher-Fans nicht nur neue Werke kennenlernen, sondern auch etwas über die Hintergründe erfahren: Wie entsteht ein Buch? Was passiert in einem Verlag, in einer Buchbinderei, in einer Druckerei? An beiden Tagen finden außerdem auf zwei Bühnen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr verschiedene Veranstaltungen statt, beispielsweise Lesungen, Poetry Slams, Signierstunden und Workshops.

Die Schriftgut findet in Halle 3 der Dresdner Messe statt (Messering 6, 01067 Dresden). Gleichzeitig können Besucher auch die Spielemesse "Spielraum" und die Kunstmesse "Neue ArT" besuchen. Tickets kosten ab 5,- Euro. Öffnungszeiten: Samstag von 10.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr.

http://www.messe-dresden.de/