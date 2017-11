Periplaneta Verlag zum 3. Mal auf der Berliner Buchmesse

Independent Verlag präsentiert seine Novitäten auf der Buch Berlin 2017. Am 25. und 26. November 2017 findet die 4. Berliner Buchmesse im Estrel Congress & Messe Center Berlin statt.

Zum 3. Mal nimmt der Berliner Periplaneta Verlag teil und präsentiert am Stand 84 eine große Auswahl seiner Neuerscheinungen. Schwerpunkt sind in diesem Jahr die Novitäten aus den insgesamt 7 Editionen. Dabei reicht das Genre-Spektrum von witziger Lesebühnenliteratur und gesellschaftskritischer Slam Poesie, über schwarzhumorige Krimi-Kurzgeschichten und blutige Thriller, bis hin zu fabulösen Kurzgeschichten und subversiven Romanen. Als Highlight werden die Verlagsautoren Robert Rescue, Johannes Krätschell, Jesko Habert und die Verlagschefin Marion Alexa Müller ihre aktuellen Neuerscheinungen in 30-minütigen Lesungen präsentieren.

26.11., 14.00 Uhr, Raum 1: Robert Rescue – Das ist alles eins zu eins erfunden

26.11., 14.50 Uhr, Raum 2: Marion Alexa Müller – Die unterschätzte Kunst des Scheiterns und weitere Mysterien im Leben von Menschen und anderen Kleintieren

Buchmesse Berlin 2017 - Stand Periplaneta

26.11., 16.10 Uhr, Raum 2: Jesko Habert – Märchen aus einer grausamen Welt26.11., 16.50 Uhr, Raum 4: Johannes Krätschell – Herr Schlau-Schlau wird erwachsen

http://www.berlin.periplaneta.com

Rund 280 unabhängige Verlage und Selfpublisher aus ganz Deutschland präsentieren auf der Buch Berlin 2017 ihre Neuerscheinungen und Backlistkataloge. Circa 110 Lesungen werden während der Messe stattfinden, unter anderem auch auf einem Leseschiff, das vor dem Estrel vor Anker liegt. Wie bereits im letzten Jahr findet die Buchmesse im Estrel Congress & Messe Center direkt am S-Bahnhof Sonnenallee statt. Die Messe ist Samstag und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Tickets sind im VVK und direkt auf der Messe erhältlich.

http://www.buchmesse-berlin.com