Personalentwicklung Mittelstand: das Talent Management professionalisieren

Machwürth Team schnürt maßgeschneiderte HR-Beratungs- und Service-Pakete für Mittelständler, die sich zu Global Playern entwickelt haben.

Viele Mittelständler haben sich in den vergangenen Jahren zu Technologie- und Marktführern in ihren Geschäftsfeldern sowie zu Global Playern entwickelt. Entsprechend wuchs die Zahl ihrer Mitarbeiter, und entsprechend veränderten sich die Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Mit dieser Entwicklung hielt häufig die Entwicklung ihrer Human Resources-Bereiche und ihrer Personalentwicklung nicht Schritt. Dies wird zunehmend zu einem Engpass für ihre weitere Entwicklung.

Deshalb hat die international agierende Managementberatung Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, die Ende Juni erneut als Top Consultant für den Mittelstand ausgezeichnet wurde, ein HRfit genanntes HR-Beratungs- und Unterstützungspaket speziell für mittelständische Unternehmen geschnürt. Dieses zielt laut Aussagen von Dr. Christoph Kuth, der den MTI-Geschäftsbereich betreut, darauf ab, die Personalarbeit und das Talent Management der Mittelständler weiter zu professionalisieren und deren Personalbereiche bei personellen Engpässen spürbar zu entlasten.

Das Beratungspaket „HRfit“ umfasst folgende drei Leistungsbereiche:

1. HR Business Coaching. In ihm beraten MTI-Berater die Mittelständler konzeptionell beim Bearbeiten spezieller HR-Themen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um das Einführen eines modernen, globalen Talent Management-Systems oder workflow-basierten Personalinformationssystems handeln.

2. HR Services. Hier fungiert MTI temporär zum Beispiel als „verlängerter Arm“ der HR Professionals im Unternehmen – sei es bei Kapazitätsengpässen oder wenn firmenintern die erforderlichen Spezialisten fehlen. Die MTI-Berater unterstützen das Unternehmen, abhängig vom Bedarf, zum Beispiel bei Interface-Management-Projekten, die darauf abzielen, heterogene Personalinstrumente oder -datenbanken zu integrieren.

3. HR Broker. Hier geht es vor allem darum, die Effizienz bei der Beschaffung von Trainings-Services zu optimieren. Das heißt, MTI unterstützt die Unternehmen zum Beispiel beim Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für Trainings- und Personalentwicklungsprojekte. Außerdem führt MTI im Auftrag der Mittelständler umfassende Marktrecherchen durch und moderiert den Auswahlprozess.

Der konkreten Unterstützung der Mittelständler vorgeschaltet ist in der Regel ein HR Check-Up, in dem die Stärken und Schwächen der HR-Kernprozesse des jeweiligen Unternehmens sowie der eingesetzten Systeme nebst möglicher Lösungs- und Optimierungsansätze ermittelt werden. Basierend auf dieser Analyse offeriert MTI den Mittelständlern dann maßgeschneiderte, individuelle Leistungspakete. Diese können abhängig vom Bedarf und den Zielsetzungen sehr unterschiedlich sein. Sie können von einem reinen Telefon-Coaching der HR-Verantwortlichen via Telefon und Web-Konferenzen durch MTI-Seniorberater bis hin zu deren aktiver Mitarbeit vor Ort in den Projekten nebst Einrichtung einer „HR Business Hotline“ für die involvierten Mitarbeiter reichen.

Nähere Infos über die HR-Beratungsangebote und -pakete für mittelständische Unternehmen finden Interessierte auf der Webseite des Machwürth Teams in der Rubrik Tools & Support. Sie können das Beratungsunternehmen aber auch direkt kontaktieren (Tel.: +49 4262 93 12-0; Email: ).