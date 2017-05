Personalisiertes Kinderbuch als Geschenk für besondere Anlässe

Neuss, 25. Mai 2017 - Das Unternehmen United Letters bietet die Möglichkeit online das personalisierte Kinderbuch ‘Der Lebensbaum’ als Geschenk zu bestellen.

Die gebundene Ausgabe lässt sich sowohl auf den Namen als auch auf das Aussehen des Kindes personalisieren und eine persönliche Widmung kann ebenfalls hinzugefügt werden. Besonders geeignet ist das Buch als Geschenkidee für besondere Anlässe wie Taufen oder Geburten.In dem Buch nimmt ein freundlicher Bär das jeweilige Kind mit in einen magischen Zauberwald und zeigt ihm seinen ganz persönlichen Lebensbaum. Während der aufregenden Reise in den Wald erklärt der Bär dem Kind seinen individuellen Lebensbaum, der mit zunehmendem Alter und neuen Erfahrungen und Erlebnissen wächst. Den Kindern wird somit auf spielerische Weise Mut gemacht und Zuversicht für die eigene Zukunft gegeben. Durch die vielen bunten Illustrationen eignet es sich ideal für Kinder im Alter von 0 - 8 Jahren.Die Idee zu dem Buch hatte die Gründerin und Geschäftsführerin Johanna Lehmann nach der Geburt ihrer Tochter Zoe im Jahr 2015, als sie nach einem zugleich inspirierenden und ansprechend illustrierten Buch für ihren Nachwuchs suchte und kein Buch fand, dass ihren Vorstellungen gerecht wurde.Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit liegen dem Unternehmen United Letters besonders am Herzen. “Wir produzieren unsere Bücher ausschließlich in Deutschland auf Premium Papier aus umweltschonenden Quellen (FSC)”, betonte Johanna Lehmann, die Gründerin und Geschäftsführerin des Buches. Der Druck erfolgt in Zusammenarbeit mit der Firma NINO Druck GmbH in Neustadt/Weinstraße. Durch das dickere Papier und die Größe von 21 cm x 21 cm lässt sich das robuste Buch leicht von Kindern umblättern. Das Buch ist online erhältlich und kostet 29,90 Euro plus Versandkosten für das jeweilige Land – versendet wird weltweit.

Interessiert? Dann können Sie sich online ein personalisiertes Buch erstellen lassen und bestellen: www.united-letters.com/de