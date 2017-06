Personaltraining, Outdooraktivitäten und Thermo Spa Aqua Jet Die individuelle AktivZeitWoche im Siebenquell® GesundZeitResort

Weißenstadt/München, 31. Juni 2017. Bewegung und gesunde Ernährung kommen im Alltag oft zu kurz.

Im Siebenquell® GesundZeitResort inmitten des Fichtelgebirges trainieren Gäste mit der ganzjährig angebotenen Pauschale AktivZeitWoche zusammen mit erfahrenen Gesundheitsexperten des Hotels. Mit einem individuell angepassten Wochenplan erhalten Sportinteressierte ein Personaltraining und erholen sich bei Entspannungs- und Regenerationseinheiten. Sie bekommen nützliche Tipps und Tricks für ein dauerhaftes Trainingsprogramm, das sie auch zu Hause weiterführen können. Durch die Kombination aus professioneller Unterstützung von Experten des Hauses und eigener Thermen- und Saunalandschaft profitieren Gäste der AktivZeitWoche ganzheitlich und langanhaltend.



Zu Beginn werden in einem persönlichen Gespräch der aktuelle gesundheitliche Zustand und das Fitness-Level festgehalten. Auf dieser Basis und der Grundlage der BIA-Messung wird ein individuelles und auf den körperlichen Zustand angepasstes Trainingsprogramm zusammengestellt. Dieses besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus aktiven und entspannenden Elementen. Sportfreunde aktivieren die Fettverbrennung und den Muskelaufbau bei den Personaltraining-Einheiten sowie bei den Einzelanwendungen mit dem Physiotherapeuten. Kraft, Dauer und Schnelligkeit sollen bei den verschiedenen Übungen unter professioneller Anleitung verbessert werden. Wohltuende Regeneration erleben die Sportler dann bei einer intensiven Sportmassage. Für vollkommene Entspannung sorgen die Einheiten im Thermo Spa Aqua Jet im Beauty- und Spa-Bereich des Hauses. Dabei liegen die Erholungssuchenden auf beheizten Schwebeliegen und geraten so in einen Zustand der Schwerelosigkeit.

Unter dem Motto ?So schön kann schwitzen sein?, bietet das Siebenquell® GesundZeitResort seinen Gästen auf 600 Quadratmetern das Fitness-Studio blu mit Panoramablick auf den Weißenstädter See. Gäste trainieren hier auf modernen Fitnessgeräten der Marke Technogym und haben die Wahl zwischen Ausdauer- und Kraftgeräten, Zirkeltraining oder Kinesio Station für funktionelles Training sowie Freihanteln. Im Kursraum des blu finden zudem regelmäßige Pilates-, Stretch & Relax- und Rückenfit-Kurse statt. Ausgebildete Fitnesstrainer helfen den Sportlern bei der Ausführung der Übungen und geben wertvolle Ratschläge zur effektiven Nutzung der Geräte. Doch auch die wald- und gesteinsreiche Landschaft des Fichtelgebirges bietet Aktiven zahlreiche Möglichkeiten, sich direkt vor der Haustüre sportlich zu betätigen. Ob Laufen, Radfahren oder Walken ? die einzigartige Natur rund um den Weißenstädter See lässt Sportlerherzen höher schlagen. Mit persönlicher Begleitung durch einen Trainer oder Physiotherapeuten wird die Outdooraktivität ein sportliches Highlight.

Für Gäste der AktivZeitWoche steht zudem der tägliche Eintritt in die Wasser- und Saunawelt sowie die GesundZeitReise und das Fitness-Studio kostenfrei zu Verfügung. Zusätzlich powern sich Bewegungsfreunde bei den Aquafitnesskursen im Thermalaktivbecken aus. Um nach den Sporteinheiten Muskelkater und Verspannungen vorzubeugen, relaxen müde Sportler im 6.200 Quadratmeter umfassenden Saunadorf mit Innen- und Außenbereich, Infrarotkabine, Schneekammer, Außenbecken und Ruhebereichen. Die acht Erlebnissaunen erinnern an die Weißenstädter Traditionshandwerke: Ob in der Bergwerksauna, der Holzwerkstatt, der Schmiedesauna oder der Steinschleiferei ? hier finden Gäste allerorts Entspannung.

Die AktivZeitWoche beinhaltet sieben Übernachtungen mit Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und 4-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet am Abend, ein Therapeuten- und Trainergespräch mit Aufnahme des Trainingszustandes, die Ausarbeitung eines individuellen Trainingsplans und eine BIA-Messung mit Ernährungsberatung. Ebenso enthalten sind zwei Personaltrainings, zwei Therapie-Einheiten, eine Sportmassage, zwei Outdooraktivitäten sowie zwei Thermo Spa Aqua Jet Anwendungen. Zudem sind der tägliche Eintritt in die GesundZeitWelt (Wasser- und Saunawelt, GesundZeitReise, Fitness-Studio) sowie ein wechselndes Aktivprogramm im Preis inkludiert. Das Angebot ist ab 899 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

