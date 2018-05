Pferdekern unterstützt Mensch und Pferd

Pferdekern, die Internetplattform für Pferdefreunde und Partner für Unternehmen!

Pferdekern ist eine neue Plattform für das Pferdevolk, auf der alle Pferdefreunde eine qualitative Informations-, Austausch- und Werbeplattform finden werden. Pferdekern will qualitative und angepasste Kommunikation unter den Pferdefreunden gewährleisten, einen schnellen und vertrauenswürdigen Informationsaustausch ermöglichen und einen virtuellen Marktplatz rund ums Pferd bieten. Auch Möglichkeiten für Sponsoring bietet Pferdekern sowie aktive Zusammenarbeit mit engen Kunden, den sogenannten Pferdebaronen.

Aus Sicht der Betreiberin der Plattform, Viktoria Sawall, setzen sich im Internet zielgruppenorientierte Plattform durch: „Gerade beim Thema Pferd ist riesiges Markt-Potential, das Pferdekern aufgreift und den Pferdefans eine Plattform für alle rund ums Pferd präsentiert“, so Sawall.

„Ob auf der Suche nach der besten Pflege fürs Pferd oder nach Kunden für Produkte und Dienstleistungen rund ums Pferd, alle sollen hier auf Pferdekern ihre Wünsche und Bedürfnisse befriedigen können“, freut sichSawall. So seien etwa Stallbetreiber, Hufschmiede, Therapeuten, leidenschaftliche Pferdebesitzer oder Pferdeliebhaber, ob klein oder groß, Zielgruppe von Pferdekern.

Die Inhaberin: „Das Ziel von Pferdekern ist kurz zusammengefasst: Pferdefreunde und Pferde zu unterstützen. Es ist faszinierend, dass wir seit Jahrtausenden Pferde pflegen wie ein besonderes Gut, was sie ja auch sind. All diese Geschichten, die durch diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Pferd entstanden sind, lassen sich in der Tradition „Pferd“ gut zusammenfassen. Wir wollen die reale Welt rund um das Pferd mit der digitalen Welt erweitern und damit eine große Tradition weiterführen. Dafür ist eine Gemeinschaft angestrebt, die aus den Nutzern von Pferdekern und Geschäftspartnern besteht.“

Viele Unternehmen und Selbstständige wie Hufschmiede, Tierärzte, Therapeuten, Lehrer und Trainer verdienen mit Pferden Geld und auch hier ist das Thema Online-Präsenz groß. Fragen von Unternehmern wie „Wie kann ich meinen Kundenstamm wechseln oder vergrößern?“ bis hin zu „Wie verdiene ich mit meinem Beruf auch passiv Geld ohne anwesend zu sein?“ bindet Pferdekern mit in seine Entwicklung ein.

Dazu bietet Pferdekern drei Möglichkeiten. Anzeigen haben den Vorteil, dass Inserate regional und national gefunden werden können. Mit Anzeigen auf der Hauptseite ist sogar eine schnelle Suche möglich. Sponsoren bekommen Ehrenplätze auf dem Sponsorenbanner und enge Zusammenarbeit findet mit sogenannten Pferdebaronen statt. Pferdebarone können aktiv mitgestalten und bekommen definierte Unterstützung bei Projektumsetzungen.

Bis zur finalen Fertigstellung der Plattform können alle Interessenten Wünsche und Vorschläge mitteilen auf http://www.pferdekern.de . Geplanter Launch von Pferdekern ist Juni 2018. Somit dürfen Pferdefreunde schon mal gespannt sein und können bis dahin einiges der Visionen und Ansichten auf YouTube unter dem Namen der Plattform finden.