Pfiffiges Findelkind segelt in erlesene Abenteuer

Abseits vom Trubel der Buchmesse bahnt sich ein blonder Piratenjunge einen Weg in die Herzen seiner Leser und deren Kinderzimmer.

Das Fantasy-Abenteuer von Dirk Schaary war zunächst nur als Zweiteiler geplant.



»Philipp – Pakt der Piraten« ist ein abenteuerpraller Seeroman für Lesehungrige ab 10 Jahre. Er beschreibt die bewegende Geschichte eines Jungen auf der Suche nach Herkunft und Heimat (was nicht zwangsläufig das Gleiche sein muss).

»Philipp – Pakt der Piraten« bildet eine ausgewogene Mischung aus Piraten-History und Fantasy-Abenteuer. Zum einen bekommt der Leser einen Einblick in die raue Welt der Seeräuberei, in der der Freibeuter John Fisk und der Pirat Kapitän Husky ihre Schlachten austragen. Zum anderen erzählt sie von einem paradiesischen Eiland, auf dem wundersame Wesen mit der Natur im Einklang leben. Irgendwo dazwischen hofft Philipp Antworten auf die Fragen seiner Herkunft zu finden.

Die beeindruckenden Schilderungen der Tier- und Pflanzenwelt, ebenso die lebhaft beschriebenen Gefahren, die ein Leben im Dschungel, auf einer einsamen Insel, dem Meer oder unter Piraten bereithalten, machen das Buch zu einem geistigen Ausflug in fremde Welten. Nebenbei erweckt der Autor Dirk Schaary Wesen, deren Charme und Witz den Leser oft zum Lachen zwingen oder auch eine Gänsehaut bereitet. Besonders die Leichtigkeit und angenehme Art des Erzählens, machen das Buch zu einem wahren Lese-Genuss.

"Philipp - Pakt der Piraten" Fantasy-Abenteuer ab 10 Jahre

Das Abenteuer des blonden Helden und seinen Freunden ist im Verlag »Wortbindung.de« erschienen.

Das Potential der Geschichte »Philipp – Pakt der Piraten« war von Anfang an zu erkennen. Bereits das Manuskript hatte es in sich. Nach wenigen Zeilen war man in die Geschichte abgetaucht. Der Grafikdesigner Martin Hoffmann, rundete mit seinen fantasievollen Illustrationen, das Gesamtbild des Romans ab. Das Zusammenspiel vom Autor Dirk Schaary, dem Lektor Rouven Obst, der Korrektorin Birgit Fritzsche, Martin Hoffmann und nicht zu letzt Druckerei Cuno, spielten ineinander wie eine Symphonie. Und, es hat sich wirklich gelohnt.

Seit Anfang September gibt es »Philipp – Pakt der Piraten«, als Hardcover-Buch für 15,95€ in mehr als 5.000 Buchhandlungen zu bestellen/kaufen. Auch online ist es überall erhältlich. Sollte das Buch vergriffen sein – einfach nachfragen.

»Eigentlich hatte ich Philipp – Pakt der Piraten als Zweiteiler geplant«, sagt Schaary. Doch der Erfolg des außergewöhnlichen Helden und dessen Freunde, lässt ihn über weitere Abenteuer nachdenken.Manchmal ist es einfach nur eine tolle Geschichte, die ein Buch zum Bestseller machen kann.

Weihnachten steht vor der Tür. »Philipp – Pakt der Piraten« ist ein wunderbares Buch, das unter keinem Baum fehlen sollte.

Übrigens: Der zweite Teil von »Philipp – Pakt der Piraten« erscheint gegen Ende Januar 2018.

Titel: Philipp – Pakt der Piraten (Teil 1)

Genre: Fantasy-Abenteuer

Empfehlung: 10 Jahre

Buch: Hardcover

Seiten: 306

ISBN: 978-3-9818933-0-4

Verlag: Wortbindung.de

eMail:

Preis: 15,95€ (D)