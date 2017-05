Pflastersteine - eine attraktive Möglichkeit für viele Bereiche

Egal ob der Weg zum Haus, die Auffahrt oder Gartenwege - Pflastersteine sind stets eine solide und auch attraktive Lösung für das Anlegen eines Weges oder einer Fläche.

Hier werden heute traditionelle Produkte mit modernen Baustoffen ergänzt, sodass eine sehr breite Palette an den verschiedensten Steinen zur Bepflasterung angeboten werden kann. Die Bestandteile von Pflastersteinen sind meist Naturstein oder Zement. Kinkerpflaster oder auch Betonpflaster haben einen Vorteil: Sie können in einer sauberen Form gefertigt werden, was die Auswahl der angebotenen Formen vergrößert. Beispielsweise können hier Rasenkammersteine eingesetzt werden, sodass Pflanzen durch kleine Öffnungen wachsen können. Auch Regenwasser kann so besser absickern.

Pflastersteine sind eine perfekte Möglichkeit, um die eigene Einfahrt zur Garage oder eine Hofeinfahrt zu entwerfen und zu planen. Auch ein Parkplatz, Gartenwege oder eine Mauer sind denkbar. Die Steine werden außerdem oftmals in öffentlichen Plätzen gerne eingesetzt. Häufig anzutreffen ist es vor allem als Altstadtpflaster in Städten mit Stadtdenkmalpflege. Als Bodenbelag sind Pflastersteine dauerhaft begehbar und sind extrem langlebig. Die vielen verschiedenen Farb- und Formvarianten sind zudem ein Merkmal der Pflastersteine.

Pflastersteine und Steinplatten werden mittlerweile in einer Vielzahl angeboten. Dieses Angebot wird stetig erweitert, sodass die Auswahl immer größer wird. Auf welchen Pflasterstein die Wahl letztendlich fällt hängt nicht nur von der persönlichen Präferenz bezüglich des Aussehens oder des Preises ab, sondern auch von der Belastung, welcher das Material ausgesetzt ist. Natürlich sollten die Steine frostsicher sein und Belastung durch Fahrzeuge in der Einfahrt stand halten.

Egal ob im Baumarkt, Online oder bei bei einem lokalen Anbieter: Pflastersteine können jede Einfahrt oder Platz aufhübschen und sind deshalb nicht umsonst ein stets gefragter Artikel im Sortiment der Märkte.

