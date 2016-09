Der Anlagenotstand institutioneller und privater Anleger, die Niedrigzinspolitik und mangelnde Angebote mit relativ geringen Risiken – das alles führt zu einer hohen Nachfrage nach Pflegeimmobilien.

Auch die demografische Entwicklung macht das Segment ausgesprochen zukunftsträchtig.

Nachdem viele Jahre geschlossene und offene Fonds in Pflegeimmobilien investierten, tummeln sich jetzt geschäftstüchtige Aufteiler im Markt. Sie bieten Pflegeapartments zum Direkterwerb für in der Regel zwischen 100.000 und 150.000 Euro an.

So sehr sie auf einen ersten Blick überzeugen mögen, bei den meisten Angeboten handelt es sich um ein Geschäft mit Haken und Ösen. Zahlreiche Aspekte, die bei einem Kauf eines Pflegeapartments zu berücksichtigen sind, werden von vielen Direktanbietern nicht transparent gemacht, so dass Anleger die Pflegeapartments oft blauäugig erwerben. „Wir raten dringend zur Vorsicht“, sagt Chefredakteur Dr. Tilman Welther.

Hintergründe zum Markt der Direktinvestitionen in Pflegeapartments, rechtliche Aspekte und die möglichen Risiken stellt das fondstelegramm in einer aktuellen Marktanalyse zusammen.

