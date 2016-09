Philipp Knössel verantwortet ab sofort die byterunner Geschäftsentwicklung im Bereich Digital Business

Mit Philipp Knössel holt sich das Münchner Systemhaus einen erfahrenen Vertriebsspezialisten an Bord.

Philipp Knössel, Head of Sales & Digital Business

Ziel ist die Intensivierung des Mittelstandsgeschäfts sowie die Einführung neuer Lösungen und Services. In direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung implementiert Philipp Knössel dazu Markteintrittsstrategien und leitet den Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation.München, 30. September 2016 – Das Systemhaus byterunner, Full Service Anbieter für Storage, Hosting und Netzwerkmanagement, verstärkt sich mit Philipp Knössel als neuem Head of Sales & Digital Business. Zuvor war der 35-jährige IT-Manager acht Jahre lang im Vertrieb für EMC tätig, wo er das Enterprise- und Mittelstandsgeschäft vorangetrieben hat. Hier erwarb Philipp Knössel umfassendes Know-how rund um Rechenzentrum, Storage und Virtualisierung, das er mit einem hohen unternehmerischen Verständnis verbindet. Der diplomierte Ökonom verfügt damit über Schnittstellenkompetenzen zwischen Technologie und Wirtschaft, die ihn zum gefragten Ansprechpartner für IT-basierte Wachstumschancen machen.Die Berufung von Philipp Knössel stärkt die byterunner Positionierung als „Business Enabler“, der es dem Mittelstand einfacher macht, aktuelle IT-Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und für sich zu nutzen. Philipp Knössel erläutert: „Der Wandel in unserer Branche hat sich in den letzten Jahren stark beschleunigt. Die Cloud kommt mit großen Schritten und das Internet der Dinge schafft Möglichkeiten, die in den 90er Jahren noch Science-Fiction waren. Wer auf dieser Basis heute schon datenbasierte Servicemodelle aufsetzt, kann in neue Märkte expandieren. Das gilt vor allem für mittelständische Unternehmen, die wir als strategischer Partner bei der Geschäftserweiterung unterstützen.“Philipp Knössel trägt maßgeblich Verantwortung für die Ausrichtung und Entwicklung des Münchner Systemhauses. Ziel ist es, das starke Wachstum des letzten Jahres weiter auszubauen. Dazu soll der neue Head of Sales & Digital Business geschäftskritische Innovationen identifizieren, zu Leistungsangeboten verdichten und in der Organisation verankern.

Patrick Pavelic, Geschäftsführer bei byterunner, freut sich hierbei auf eine enge Zusammenarbeit: „Philipp Knössel ist mit unserem Markt und den Kundenanforderungen bestens vertraut. Dabei hat er auch die herstellerseitigen R&D-Schwerpunkte und kommenden Umbrüche in der Infrastruktur im Blick. Für Zukunftsthemen wie Hyperkonvergenz, Hybrid Cloud und SDDC (Software Defined Data Center) ist er damit eine perfekte Wahl.“