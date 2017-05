Pirouette®: Neuer Wachstumsregulator ab sofort erhältlich

Nachdem vor einigen Jahren mit Dazide Enhance bereits ein wichtiger Wirkstoff zur Wachstumsregulierung von Zierpflanzen für Deutschland zugelassen wurde, ist Fine Agrochemicals auch für einen zweiten Hemmstoff die Zulassung gelungen.

Ab Mitte Mai wird das Produkt PIROUETTE® (paclobutrazol) in Deutschland bei Royal Brinkman erhältlich sein.

Pirouette® kann bei einer Vielzahl von Gewächshauszierpflanzen eingesetzt werden und basiert auf hochreinem Paclobutrazol für eine profitable Wachstumsregulierung. Dieser Wachstumsregulator wurde bereits von vielen führenden Universitäten innerhalb der EU getestet und wird seit Jahren erfolgreich in den USA eingesetzt. Der Wirkstoff wird durch Blätter, Stängel und Wurzeln aufgenommen und in die Triebspitzen weitergeleitet. In der Pflanze wird die Streckung und Teilung der Zellen gehemmt, wodurch das Wachstum nachhaltig und zuverlässig beeinflusst wird.

Eigenschaften

- Starke Wachstumsregulierung für Topf-, Beet-, Balkon- und mehrjährige Pflanzen

- Förderung der Verzweigung und der (Seiten)Triebanlagen

- Zusätzlicher Verkaufswert durch höherwertige Pflanzen

- Leicht verwendbare flüssige Formulierung

- Weltweit bewährte Ergebnisse

Wirkungsweise

Gibberelline sind natürlich vorkommende Pflanzenhormone, die viele physiologische Wirkungen in Abhängigkeit von ihrer Art sowie der Kultur und Sorte haben. Einer der Effekte ist die Förderung der Internodienstreckung, was zu längeren Stielen und in einigen Kulturen zu ökonomisch weniger attraktiven Pflanzen führt. Pirouette® verringert die Internodienstreckung effektiv, indem es die Gibberellin-Biosynthese hemmt.

Über Royal Brinkman & Fine Agrochemicals

Royal Brinkman ist Spezialist auf dem Gebiet der Wachstumsregulatoren und bietet neben ausgewählten Produkten auch Beratung durch erfahrene Spezialisten. Durch die Kooperation mit Fine Agrochemicals wird hohe Qualität gewährleistet. Das spezialisierte Unternehmen stellt seit nunmehr über 30 Jahren Wachstumsregulatoren her. Fine genießt international einen führenden Ruf, dessen Erzeugnisse erfolgreich in über 40 Ländern weltweit eingesetzt werden. Royal Brinkman ist exklusiver Distributionspartner auf dem deutschen Markt.

Für mehr Informationen über das Produkt bzw. eine Kulturspezifische Beratung wenden Sie sich bitte an Royal Brinkman (https://royalbrinkman.de/)