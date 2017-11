Plätze für einen Segelurlaub in den Niederlanden

Niederlande, das Land vom Wasser. Niederland ist ein prächtiges Land mit vielen Flüssen, Meeren und der See Dieses macht Niederlande zu dem perfekten Land für Ihren Segelurlaub.

Ich erzähle Ihnen etwas über die schönsten Plätze für Ihren Segelurlaub.

Das Ijsselmeer

Das Ijsselmeer ist das größte Binnenmeer von Niederland und es ist prächtig, darauf zu segeln. Durch die Größe des Meeres und der zentralen Lage können Sie ganz bequem zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil von Niederland fahren oder segeln. Segeln über das Ijsselmeer ist eine unvergessliche Erfahrung. Sie können herrliche Luft atmen und genießen. Am Ijsselmeer liegen ein paar schöne Orte, die einen Besuch wert sind.

Einige populäre Orte am Ijsselmeer:

Volendam

Volendam ist ein authentisches Fischerdörfchen nahe bei Amsterdam. Der Ort hat verschiedene Museen, die einen Besuch wert sind. Außerdem können sie auf ein Foto in traditioneller Kleidertracht.

Enkhuizen

Enkhuizen ist ein authentisches und malerisches Städtchen. Im 17.Jahrhundert war es eins der meist besuchten Städte der Niederlande. Das Städtchen hat viele historische Gebäude und zieht jährlich viele Touristen an. Auch wird hier viel im Wassersport auf dem Ijsselmeer gemacht.

Andere Orte, die einen Beuch wert sind: Urk, Hoorn, Marken undGiethorn.

Friesische Gewässser

Friesland, eine Provinz in den Niederlanden, ist die Gegend, wo man ist, wenn man Segelurlaub macht. Auf den friesischen Gewässern sind prächtigen Segeltouren möglich und am Wasser liegen viele gesellige Städtchen, Dörfer und da ist genug zu sehen. Ein paar Orte, um diese zu nennen:

Lemmer

Lemmer ist ein kleiner Ort am Rand des Ijsselmeeres. Lemmer wird auch das „Tor von Friesland“ genannt. Es ist ein geselliges Örtchen mit einem lebendigen Zentrum. In dem Dörfchen sind viele schöne Gebäude und Denkmäler zu sehen.

Grou

Grou liegt am Pikmeer und hat kleines aber geselliges Zentrum Es ist ein stark besuchter Ort, der bekannt ist für seinen Wassersport.

Heeg

Heeg ist ein Ort, der am Heegermeer liegt. In Heeg können Sie mit Ihrem Segelschiff oder Yacht im Zentrum anlegen. Sie laufen vom Hafen aus gemütlich zu Gaststätten oder ins Zentrum.

Tjeukemeer

Das Tjeukemeer ist das größte Meer in Friesland. An dem Meer liegen verschiedene schöne Orte, die einen Besuch Wert sind. Daneben bietet das Tjeukemeer die Möglichkeit, um an einer der Inselchen anzulegen und eben auszuruhen.

Sneek

Sneek ist einer der größten Orte in Friesland und hat eine prächtige historische Innenstadt. Es ist u.a. bekannt durch die Sneekweek. Die Sneekweek ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, wobei die ganze Woche viele Feste gefeiert werden und Segelregatten stattfinden. Beachten Sie dabei, dass hierdurch das Sneekermeer stark frequentiert wird und sie nicht überall frei fahren können.

Überzeugt von einem Segelurlaub in Friesland und wollen sie gern ein Boot mieten, schau dann bei Waterrecreatie Syperda in Gaastmeer. Sie haben eine schöne zentrale Lage, schöne Schiffe und bieten auch noch Ferienhäuser am Wasser an. Sie können mi ihrem eigenen Boot vor dem Ferienhaus anlegen.

Mehr information? Besuch: http://www.waterrecreatiesyperda.de/