Plakatwerbung für den Discounter Aldi Süd

Na, habt ihr's schon entdeckt? Für den bekannten Discounter ALDI SÜD wurden in den letzten Wochen richtig frische Plakate an viele Großflächen angebracht.

Uns gefällt die neue Plakatkampagne sehr gut, darum wollen wir sie euch auf keinen Fall vorenthalten.Plakatwerbung Aldi auf einem City Star BoardWenn da keine sommerliche Stimmung aufkommt...

Auch große Unternehmen verlassen sich inzwischen ganz selbstverständlich auf die hervorragende Werbewirkung von Plakatwerbung. Dazu gehört auch ALDI SÜD. Der Discounter bewirbt mit sehr attraktiv gestalteten Großflächenplakaten seine derzeitigen Aktionen und das allgemeine Sortiment.

Eine clevere Marketingstrategie, die starke Wirkung zeigen dürfte. Angebracht an attraktive und hochwertige Großflächen kann die Plakatkampagne ihre geballte Werbepower perfekt entfalten und potentiellen Kunden noch den letzten Schubs in Richtung ALDI geben.

Ach, bei ALDI gibt es gerade rote Paprika im Angebot? Dann schaue ich da auf jeden Fall noch schnell vorbei. Wenn ich schon mal dort bin, kann ich eigentlich auch den restlichen Einkauf erledigen.

So oder zumindest so ähnlich dürfte wohl der Gedankengang eines Betrachters lauten. ALDI SÜD hat, da sind sich die Mitarbeiter von mein-plakat einig, also alles richtig gemacht. Der Discounter verlässt sich bei der Wahl seiner Medien und der Standorte sowohl auf kleinere Regionen in ländlichen Gegenden als auch auf

Straßenstellen in Großstädten und Premium-Standorte in den Metropolen. Bisher ist die Strategie bestens aufgegangen: denn Kunden, bzw. die bevorzugten Zielgruppen, finden sich überall – genau wie ALDI.



Die Plakatwerbung näher betrachtet

Auf der linken Seite seht ihr übrigens eines der Motive, die in regelmäßigen Zeitabständen die Plakatflächen zieren. Der Hintergrund ist ein modernes Dunkelblau, angelehnt an das ALDI SÜD Logo. Mittig platziert findet sich die gerade aktuelle Aktion – in unserem Fall die rote Paprika.

Die Dauer der Aktion und der Preis wurden jeweils in kräftigem Rot (Verbindung zur roten Paprika) in Szene gesetzt. So können die Betrachter sofort erkennen, zu welchem Preis sie das Produkt erwerben können. Im unteren Bereich findet sich zudem der Hinweis, dass loses Obst & Gemüse bei ALDI SÜD nun dauerhaft erhältlich ist.

Durch die vielen Obst- und Gemüseabbildungen wirkt das Plakat sehr farbenfroh und sommerlich. Einen besonderen Eyecatcher stellt natürlich das beworbene Produkt mitsamt dem frischen Wasser-Hintergrund dar. Dank des optimal platzierten Logos ist dem Betrachter zudem auf dem ersten Blick klar, wer hinter der Plakatwerbung steckt.

Wir gratulieren ALDI SÜD herzlich zur gelungenen Plakatkampagne. Der Erfolg lässt sicher nicht lange auf sich warten. Jetzt seid ihr dran, was haltet ihr von der aktuellen ALDI Werbekampagne? Gefällt Sie euch genau so gut wie uns?

Wir starten nun ins Wochenende und genießen die sommerlichen Temperaturen. Achja, unseren Wocheneinkauf könnten wir diesmal eigentlich bei ALDI erledigen.

Bis zum nächsten Mal!

Euer Team von mein-plakat.de