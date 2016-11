Plattdeutsch im Kindergarten geht in zweite Runde

Selpin/Drüsewitz, 08. November 2016. Plattdeutsch im Kindergarten geht in die zweite Runde.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart des am 23.10.2016 erschienenen Buches „De lütten Plattsnacker“ mit interaktiver CD-ROM, mit dem die Kita-Betreuungsteams die Kinder speziell im Vorschulalter spielerisch an die Plattdeutsche Sprache heranführen können, wird nun auch ein zweiter Teil für diese Altersgruppe, ebenfalls mit interaktiver CD-ROM, voraussichtlich Anfang 2017 erscheinen.

Die Pflege und der Erhalt der schönen plattdeutschen Sprache ist das Hauptanliegen des in Selpin/Drüsewitz ansässigen ONLINE-VERLAG Jörg Bruchwitz. Dass dies schon im Kindergarten beginnen kann hat das erste Buch für diese Altersgruppe bestätigt. Dieses Buch mit der interaktiven CD-ROM für die richtige Aussprache kann zum Preis von € 12,90 im Internetshop des Verlages unter http://www.onlineverlag.one bestellt werden. Hier ist auch im Downloadbereich eine interaktive E-Book-Version zum Preis von € 7,90 erhältlich. Der ONLINE-VERLAG arbeitet derzeit an dem zweiten Teil zu diesem Buch, welcher auch wieder eine interaktive CD-ROM für die richtige Aussprache enthalten wird. Dieser zweite Teil beinhaltet hauptsächlich das spielerische Anwenden des bisher gelernten „Platt“ und wird folgende Themen enthalten:

Wat is gröter? (Was ist grösser?) Der Vergleich von Grössenverhältnissen

Wat is fixer? (Was ist schneller?) Der Vergleich von Geschwindigkeiten

Wat för’n Diert is dat? (Tiere raten)

Wegger Beruf is dat woll? (Berufe raten)

Wo läwt wat? (Wo leben die einzelnen Tiere?)

Min Husdiert (Mein Haustier) Hier wird Wissen über die Haustiere vermitteltWi riemeln (Wir reimen) Kindergedichte ins Plattdeutsche übersetztWi sing een Leed (Wir singen ein Lied) Bekannte Kinderlieder mit Noten ins Plattdeutsche übersetztWat kann dat sin? (Was kann das sein?) Einfache Rätsel auf PlattWo kümmt wat her? (Wo kommt was her?) z.B Wo kommt die Milch her? Wo kommt unser Brot her? usw.Uns lütt Bühn (Undere kleine Bühne) Kleine lustige und kindgerechte Sketche zum AuffürenWürderbook (Wörterbuch) Alle in diesem Buch vorkommenden Wörter in der Übersetzungsrichtung Plattdeutsch - Hochdeutsch, sowie Hochdeutsch - Plattdeutsch



Pressekontakt:

Jörg Bruchwitz, Inhaber

ONLINE-VERLAG J. Bruchwitz

Drüsewitz 11

18195 Selpin

Tel: 0151 – 500 30 704

E-Mail:

Web: http://www.onlineverlag.one