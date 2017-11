Platzsparende vertikale DIN-Rail-Gehäuse von Italtronic

Bei ELMERO, Dinkelsbühl, sind ab sofort die praktischen und platzsparenden Vertikal-DIN-Rail-Gehäuse von Italtronic verfügbar.

Die DIN-Rail-Vertikal-Box des Pioniers für DIN-Rail-Gehäuse ist deutlich schmäler als herkömmliche Hutschienengehäuse. Dabei bietet sie, im Verhältnis zu ihrer Baugröße, deutlich mehr Platz als vergleichbare Gehäuse im Standard-Querformat.Die beiden innovativen Railboxmodelle Vertical und Multilevel verleihen der verbauten Elektronik eine ästhetische und hochtechnologische Optik. Sie werden vertikal auf der DIN-Schiene (EN 60715) montiert und haben somit einen geringeren Platzbedarf als quer verbaute Modulboxen. Entsprechend der Kundenanforderungen wurden modulare Größen von 17,5mm bis 45mm entwickelt. Die Montage ist einfach und ohne Schrauben möglich. Umfangreiche Individualisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten beinhalten u.a. Lochabdeckungen die bei Bedarf zerlegbar sind und einen internen Adapter zum Einsetzen kleinerer Leiterplatten, Paneele und Frontabdeckungen. Darüber hinaus ist ein Erweiterungsabstandshalter verfügbar, um die Größe zu variieren und das Einfügen zusätzlicher Leiterplatten modular zu ermöglichen. Die Gehäuse sind mit einer Verbindungsvorbereitung für BUS-Systeme und in verschiedenen Farben erhältlich.Neben der neuen DIN-Rail-Vertikal-Box ist bei ELMERO die gesamte Gehäusepalette von Italtronic erhältlich. Neben Beratung und Service bietet der Generaldistributor auch umfangreiche Dienstleistungen wie Fräsen, Lasergravieren oder Bedrucken.Die ELMERO GmbH & Co. KG ist Experte für B2B-Gehäusetechnik, speziell im Bereich Kunststoffgehäuse. Als Distributor für Italtronic ist das Unternehmen seit über 20 Jahren am Markt erfolgreich und betreut kleine, mittelständische und Großkunden aus der Industrie, Automation, Messtechnik und vielen weiteren Bereichen.