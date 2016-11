Polarlichter statt Feuerwerk - Die Silvester-Reise von Travel & Personality nach Island

Stuttgart/Hannover (Travel & Personality – 09.11.2016) – Der Spezialreiseveranstalter Travel & Personality lädt zu einer ganz besonderen Silvesterfeier ein.

Auf der Wintermärchen-Reise nach Island erleben Besucher das größte natürliche Feuerwerk der Welt, denn besonders in der kalten Jahreszeit strahlen die Polarlichter in schillernden Farben am klaren Himmel der nördlichen Hemisphäre. In grellen Grün-, Pink-, und Lilatönen leuchten die Polarlichter am klaren Sternenhimmel Islands. Um dieses Naturwunder in seiner vollen Intensität erleben zu können, führt die Silvester-Reise von Travel & Personality auf die Snaefellsness Halbinsel und in die Westfjorde - fernab von künstlichen Lichtquellen, die den Blick auf das einzigartige Naturschauspiel einschränken könnten.

Der Island-Spezialist Sebastian Franzen führt seine Gäste im Dezember/Januar von Reykjavik zu Jules Vernes Mittelpunkt der Erde. Der Blick auf den Vulkan Snaefells fasziniert ebenso wie die raue Natur der Hochebenen rund um Holmavik in den Westfjorden. Eisige Gletscher, riesige Schneefelder und dampfende Geysire - die faszinierende Landschaft Islands verwandelt sich in den kalten Monaten zu einer märchenhaften Winterkulisse. Warm eingepackt lässt sich die Vulkaninsel in der kalten Jahreszeit bestens bereisen.

Island im Winter - Silvester in der Arktis, T&P

Die landschaftlichen Höhepunkte dieser Reise sind nahezu unzählig. Ob mystische Felsformationen mit ihren eindrücklichen „Blowholes“ oder der Blick vom Außen-Thermalbad auf eine verschneite Fjordlandschaft – Island im Winter ist ein Traum. Polarlichter statt Feuerwerk - dem Trubel zum Jahreswechsel entfliehen und die leise, farbenfrohe Natur Islands genießen!

Neben dem Silvester-Termin bietet Travel & Personality die Wintermärchen-Reise auch im Februar und März an. Die Tage sind dann entsprechend länger, dennoch sind die Chancen, Polarlichter zu sehen, recht hoch.

Detaillierter Reiseverlauf „Island – Wintermärchen am Snaefell und in den Westfjorden“: http://www.travel-and-personality.d....sreisen/Westfjorde/IS-WEH

Reisetermine:

27.12.2016 – 03.01.2017

11.02.2017 – 18.02.2017

11.03.2017 – 18.03.2017

